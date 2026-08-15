روایت پشت پرده کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد برای نوجوانان

شبکه امید سیما، ماجرای کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد و حفظ رژیم پهلوی دوم را از سوی سازمان جاسوسی، امنیتی CIA را در برنامه‌ای تحت عنوان «هشت» روایت و مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار کیهان، همزمان با سالروز کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲‌، شبکه امید رسانه ملی که شبکه نوجوانان این سرزمین است با نگاهی متفاوت به یکی از مهم‌ترین موضوعات تاریخ معاصر ایران و بازتاب آن در رسانه‌های امروز جهان می‌پردازد. این مجموعه برنامه شامل چند بخش است که در بخش نخست آن‌، ماجرای ۲۸ مرداد‌، ملی شدن صنعت نفت، نقش آمریکا و بریتانیا و زمینه‌های شکل‌گیری بی‌اعتمادی تاریخی میان ایران و آمریکا مرور می‌شود.

اما روایت این برنامه به تاریخ محدود نمی‌ماند و در ادامه سراغ دنیای رسانه‌ها، بازی‌های رایانه‌ای، تاریخ، ادبیات، سینما و... می‌رود؛ جایی که تصویر کشورها و ملت‌ها می‌تواند از طریق داستان، شخصیت، قهرمان و حتی «دشمن» به مخاطب منتقل شود. ویژه برنامه «هشت» شبکه امید سیما از سوی دیگر تلاش دارد با پیوند میان تاریخ و رسانه، این پرسش را برای مخاطب نوجوان مطرح کند که تصویر یک کشور در رسانه‌ها چگونه ساخته می‌شود و آیا تقابل‌های سیاسی و تاریخی می‌توانند در روایت‌های سرگرمی و بازی‌های رایانه‌ای نیز بازتاب پیدا کنند؟ ویژه برنامه «هشت» شبکه امید سیما از روز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه هر شب راس ساعت ۲۰ به‌مدت سه شب متوالی به گفت‌وگو با کارشناسان می‌پردازد و همچنين تلاش می‌کند تا ۲۸ مرداد را از یک رویداد تاریخی به موضوعی برای بررسی رابطه میان تاریخ، سیاست و روایت سازی تبدیل کند.