تولید یک مجموعه تلویزیونی درباره رهبر شهید انقلاب
رئیس مرکز سیمافیلم گفت: در ایام سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، یک مجموعه با محوریت رهبر شهید انقلاب تولید و پخش خواهد شد.
مهدی نقویان در گفتوگو با خبرنگار کیهان با بیان اینکه پس از حمله وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به کشورمان و به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی دو مجموعه نمایشی تلویزیونی با محوریت جنگ رمضان از جمله «سرو، سپید، سرخ» و مجموعه «اهل ایران» تولید و از رسانه ملی پخش شد گفت: مجموعه «سرو، سپید، سرخ» که از شبکه یک سیما پخش شد بهصورت اپیزودیک شامل روایتهایی از مقاومت ملت ایران در طول حملات دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی بود. وی یادآور شد: صداوسيما قصد دارد تا در ایام سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی که امسال همزمان با شبهای قدر است یک مجموعه از «سرو، سپید، سرخ» را با محوریت روایتهای مرتبط با رهبر شهید را تولید و پخش کند.