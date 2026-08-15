جزئیات جدید از هواگردهای شکار شده توسط سپاه در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه
بخشی دیگر از گنجینه پهپادهای شکارشده آمریکایی و رژیم صهیونیستی در یکی از پایگاههای زیرزمینی پدافند هوائی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایش درآمد.
پارک ملی هوافضا پیش از این محل نمایش بخشی از مهمترین پهپادهای آمریکایی به غنیمت گرفتهشده از جمله MQ4 Global Hawk، MQ1 و RQ170 بود؛ اما این بار بخشی دیگر از گنجینه پهپادهای شکارشده آمریکایی و رژیم صهیونیستی در یکی از پایگاههای زیرزمینی پدافند هوائی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایش درآمد.
این پایگاه تحت تدابیر حفاظتی ویژه قرار دارد و برای نخستینبار بخشی از دستاوردهای پدافند هوائی نیروی هوافضای سپاه در رهگیری و انهدام پهپادهای آمریکایی و صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی سوم در آن به نمایش گذاشته شده است.
در این پایگاه، بخش قابل توجهی از بقایای پهپادهای پیشرفته دشمن از جمله MQ9، هرمس ۹۰۰ و هرمس ۴۵۰ دیده میشود. در بخشی از سالن نیز تجهیزات و قطعات فنی مربوط به پهپادهای MQ9 قرار گرفته است؛ پرندههایی که به گفته مسئولان پدافند هوائی سپاه، با وجود برخورداری از قابلیتهای مختلف برای جلوگیری از رهگیری، توسط سامانههای پدافندی سپاه شناسایی و منهدم شدهاند.
بر اساس توضیحات ارائهشده، برخی از این پهپادها برای مقابله با سامانههای پدافند هوائی از دستکم چهار روش استفاده میکنند، اما سامانههای پدافندی سپاه توانستهاند این پرندهها را رهگیری و سرنگون کنند.
در تولید و تحویل سامانههای پدافندی
خللی ایجاد نشده است
یکی از افسران ارشد پدافند هوائی سپاه با اشاره به روند توسعه سامانههای پدافندی کشور گفت: بیش از
۸۵ درصد زیرساختهای تولیدی سامانههای پدافند هوائی که در مجموعههای خودکفایی نیروی هوافضای سپاه تولید میشوند، حفظ شده است.
وی افزود: در تولید و تحویل سامانههای پدافندی خللی ایجاد نشده و تولید سامانههای نوین پدافند هوائی ادامه دارد. همچنین نرخ تولید برخی تجهیزات و موشکهایی که در جریان جنگ کارآمدی خود را نشان دادند، نسبت به پیش از جنگ تحمیلی سوم افزایش یافته است.
این فرمانده پدافند هوائی سپاه ادامه داد: نرخ تحویل تجهیزات به ردههای عملیاتی نیز نسبت به قبل از جنگ افزایش پیدا کرده و توسعه سامانههای نوین پدافندی در دستور کار قرار دارد.
حجتالاسلام علی نادری، معاون روابطعمومی نیروی هوافضای سپاه نیز میگوید: سامانههای نوین باید علاوهبر برخورداری از قابلیت کشف و درگیری با اهداف دشمن، بهگونهای طراحی شوند که دشمن امکان شناسایی و هدف قرار دادن آنها را نداشته باشد.
یکی از بخشهای قابل توجه این پایگاه، بقایای یک فروند جنگنده F15 است که در روز ۱۴ فروردین توسط آتش پدافند هوائی نیروی هوافضای سپاه منهدم شده است.
به گزارش فارس، این فرمانده پدافند هوائی سپاه درباره نحوه انهدام این جنگنده گفت: F15 با استفاده از یک سامانه و موشک پدافند هوائی نوین و با بهرهگیری از تاکتیکهای بومی مورد اصابت قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: ترکیب تجهیزات و تاکتیکهای عملیاتی، امکان مقابله با یکی از تجهیزات پیشرفته دشمن را فراهم کرده است.
در بقایای این جنگنده، آثار اصابت موشک و ترکشهای ناشی از انفجار بهوضوح قابل مشاهده است. ورودی هوای جنگنده نیز در اثر اصابت و انفجار آسیب دیده است.
این فرمانده پدافند هوائی سپاه درباره لحظه اصابت موشک نیز اظهار کرد: خلبان جنگنده تنها چند ثانیه پیش از اصابت موشک متوجه تهدید شده و فرصت کافی برای استفاده از اقدامات مقابلهای علیه سامانه پدافندی را نداشته است.
وی این موضوع را یکی از نشانههای عملکرد پدافند نوین عنوان کرد که خارج از روال کلاسیک مقابله با اهداف هوائی عمل میکند.
جزئیاتی از پهپاد MQ9 آمریکایی
در بخش دیگری از این پایگاه، یک فروند MQ9 آمریکایی با شماره سریال ۲۶۱ به نمایش گذاشته شده است؛ پهپادی راهبردی و چندمنظوره که قابلیت انجام مأموریتهای شناسایی و رزمی را دارد.
این فرمانده پدافند هوائی سپاه درباره این پهپاد گفت: این پرنده ۵ تن وزن دارد و طول آن ۲۰ متر است.MQ9 با برخورداری از ابعاد بزرگ و طول بال قابل توجه، یکی از پهپادهای مهم و چندمنظوره ارتش آمریکا محسوب میشود که قابلیت انجام مأموریتهای شناسایی، جمعآوری اطلاعات و عملیات رزمی را دارد.
مسئول پدافند هوائی سپاه با اشاره به اهمیت این پهپادها گفت: یکی از اقدامات مهم پدافند هوائی در جریان جنگ، زمینگیر کردن این نوع پرندههای راهبردی بوده است.
در میان بقایای این پهپاد، آرم نیروی هوائی آمریکا نیز دیده میشود که در جریان انهدام پرنده آسیب دیده است.
در این نمایشگاه همچنین چند مدل از تجهیزات و مودمهای مرتبط با استارلینک به نمایش درآمده است.
به گفته مسئولان، این تجهیزات در حوزه ارتباطات و انتقال داده مورد استفاده قرار میگیرند و میتوانند سرعت انتقال داده را نسبت به برخی لایههای ارتباطی قبلی افزایش دهند.
در توضیح کاربرد این تجهیزات، عنوان میشود که شبکههای ارتباطی مذکور میتوانند در هدایت پهپادها و تبادل اطلاعات میان آنها مورد استفاده قرار گیرند.
با این حال، درباره جنگ ۱۲ روزه تأکید شده است که هیچکدام از تجهیزات استارلینک روی پهپادهای مورد استفاده دشمن نصب نشده بود و مأموریتهای پهپادی و عملیاتهای مربوط به انهدام اهداف تاکتیکی و رزمی بدون استفاده از این تجهیزات انجام شده است.
در بخش دیگری از این پایگاه زیرزمینی، بقایای تعداد زیادی از پرندههای سرنگونشده قرار دارد؛ اما مسئولان تأکید میکنند که همه لاشههای موجود در این محل، مجموع پرندههای مورد اصابت و منهدمشده نیست و تنها بخشی از هواگردهایی است که توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه سرنگون شدهاند.
بر اساس توضیحات ارائهشده، در جریان جنگ تحمیلی سوم، شبکه یکپارچه پدافند هوائی علاوه بر مقابله با پهپادها، با هواپیماهای سرنشیندار و موشکهای کروز نیز درگیر شده است.
در این جنگ، ۱۰ فروند هواپیمای سرنشیندار مورد اصابت قرار گرفته و تعداد زیادی پهپاد و موشک کروز نیز در معرض درگیری شبکه یکپارچه پدافند هوائی قرار گرفتهاند.
مسئولان پدافند هوائی سپاه همچنین از اصابت به ۱۷۱ هواگرد سخن میگویند؛ عددی که در کنار آن تأکید شده است که تمام لاشههای به نمایش درآمده در این پایگاه، مجموع اهداف مورد اصابت و منهدمشده نیستند و این مجموعه تنها بخشی از گنجینه بهدستآمده توسط پدافند هوائی نیروی هوافضای سپاه است.