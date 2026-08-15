معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در پاسخ به اظهارات گستاخانه دونالد ترامپ در مورد تنگه هرمز تصریح کرد: تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود و فقط ذیل فرمان ایران بسته و باز خواهد شد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه روز شنبه (24 مردادماه) در صفحه شخصی خود نوشت: «ترامپ گفته بعد از شکست ایران، بزودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد!»

وی افزود: «تنگه هرمز را نه با توئیت می‌توان تصاحب کرد و نه با ناو هواپیمابر، نه با صدور فرمان و نه با سخنرانی انتخاباتی. ایران نه از تهدید می‌هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود.»

غریب آبادی همچنین در توئیت دیگری تصریح کرد: یک‌بار برای همیشه واقعیت را بپذیرید: تا اینجا، شکست‌های راهبردی و سنگینی خوردید؛ تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود؛ این تنگه فقط ذیل فرمان ایران بسته و باز خواهد شد و مادامی که واقعیت شکست را نپذیرید و دست از اوهام‌پردازی برندارید، ایران به اعمال محاصره ادامه

خواهد داد.