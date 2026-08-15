فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۹۸۱
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

غریب‌آبادی: تنگه هرمز ایرانی بوده هست و خواهد بود

معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در پاسخ به اظهارات گستاخانه دونالد ترامپ در مورد تنگه هرمز تصریح کرد: تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود و فقط ذیل فرمان ایران بسته و باز خواهد شد.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه روز شنبه (24 مردادماه) در صفحه شخصی خود نوشت: «ترامپ گفته بعد از شکست ایران، بزودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد!»
وی افزود: «تنگه هرمز را نه با توئیت می‌توان تصاحب کرد و نه با ناو هواپیمابر، نه با صدور فرمان و نه با سخنرانی انتخاباتی. ایران نه از تهدید می‌هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود.»
غریب آبادی همچنین در توئیت دیگری تصریح کرد: یک‌بار برای همیشه واقعیت را بپذیرید: تا اینجا، شکست‌های راهبردی و سنگینی خوردید؛ تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود؛ این تنگه فقط ذیل فرمان ایران بسته و باز خواهد شد و مادامی که واقعیت شکست را نپذیرید و دست از اوهام‌پردازی برندارید، ایران به اعمال محاصره ادامه 
خواهد داد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

شیوه احراز سکونت افراد برای دریافت کالابرگ

نسخه 87 هزار تومانی را چه کسی پیچید؟!(یادداشت روز)

ذوق‌زدگی تکراری با آب‌نبات ترامپ!

کت و شلوار برای داعش کراوات برای منافقین!

مگه چی خوردی؟!(گفت و شنود)

جای خالی تدبیر در مدیریت مصرف سوخت

فلسفه بلاها و مصیبت‌ها(حکایت خوبان)

ابرقدرت در تله افتاده است نقشه‌های بی‌نقص ایران، آمریکا را زمینگیرکرد

نبرد با زامبی‌ها؛ حمله آخرالزمانی به منجی‌گرایی دینی!

هیچ کشتی خارجی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارد