سرلشکر وحیدی: رزمندگان اسلام مسلحترین ارتش جهان را به زانو در آوردند
فرمانده کل سپاه در پیامی به رزمندگان، از ۶ ماه جهاد و پیروزی در عملیاتهای دشوار تحت آتش سنگین، قدردانی کرد و نوشت: شما با توکل به خدای متعال مسلحترین ارتش تاریخ جهان را به زانو در آوردید.
سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه(24 مردادماه) همزمان با فرا رسیدن ماه ربیع در دلنوشتهای خطاب به رزمندگان اسلام، با تقدیر از ۶ ماه جهاد تأکید کرد: شما با توکل به خدای متعال و رزم پیروزمندانه در شرایط بسیار سخت گرمای سوزان و شرجی سنگین جزایر و سواحل جنوب و سرمای ارتفاعات مرزی سر بفلک کشیده شمال و عملیات موفق آفندی و پدافندی زیر آتش سنگین، مسلحترین ارتش تاریخ جهان را به زانو در آوردید.
به گزارش مهر، در این پیام آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
رزمندگان شجاع و عزتمند ایران اسلامی پاسداران غیور، ارتشیان دلیر، انتظامیان سختکوش و بسیجیان و عشایر دریادل و سربازان گمنام امام زمان؛
قلم و زبان از بیان منزلت و تقدیر مجاهدتهای درخشان شما عاجز است که خدا خود رزمندگان اسلام را بر دیگران فضیلت بخشیده و اینگونه محبتش را در قرآن آشکار ساخته میفرماید:«ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص»
شکوه و عظمتی که با شش ماه جهاد بینظیر خود در مقابل خونخوارترین دشمنان بشریت به نمایش گذاشتید چشم جهانیان را خیره وامید به غلبه نهائی بر سلطه گران را در دلهای مستضعفان زنده کرده است.
شما با توکل به خدای متعال و رزم پیروزمندانه در شرایط بسیار سخت گرمای سوزان و شرجی سنگین جزایر و سواحل جنوب و سرمای ارتفاعات مرزی سر بفلک کشیده شمال و عملیات موفق آفندی و پدافندی زیر آتش سنگین، مسلحترین ارتش تاریخ جهان را به زانو در آوردید. شما با توسل به اهل بیت علیهمالسلام و آفرینش زیباترین جلوههای ایثار حماسههای درخشان ۸ سال دفاع مقدس را در صورتهایی نو تکرار و خاطره نبردهای تاریخی بدر و خیبر در رکاب پیامبر اعظم را زنده کردید.
شما که با مدیریت مبتکرانه صحنه نبرد تحت فرماندهی حکیمانه حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای دام ظله با عنایت پروردگار دروازههای قیام را برروی مستضعفان جهان گشودید و با تحمیل اراده خود بر دشمن ثابت کردید که میتوان اسلام را بر جهان حاکم کرد.
به یمن تفضلات خداوند به ملت بپاخاسته که حتی یکروز صحنه را خالی نکردند و با دعای خیرحضرت ولی عصر علیهالسلام، انشاءالله بزودی با پایان دادن به دردها و رنجهای مردم مظلوم ومقاوم منطقه بهویژه فلسطین و لبنان عزیز، جهان برای طلوع خورشید عظمای ولایت از همیشه آمادهتر خواهد شد.
فرصت را غنیمت شمرده، حلول ماه مبارک ربیع المولود را به شما و خانوادههای فداکاری که چنین شیرمردانی را در دامان خود پروریده و به میدان فرستادهاند تبریک عرض میکنم و بالاترین پاداش الهی را برای شما طلب میکنم و از همه شما که مقربان درگاه الهی و محبوب حضرت حق هستید التماس دعا دارم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»