وزارت اطلاعات پروژه‌ گسترده فرانسه با اهدافی همچون نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام علیه استقلال کشور، از طریق شناسایی، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکه‌سازی همراه با اصول پنهانکاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه را در نطفه

خفه کرد.

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای از انهدام پروژه‌ گسترده دولت فرانسه با اهدافی همچون نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام علیه استقلال کشور خبرداد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

بسمه تعالی

سربازان گمنام امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در فرآیند رسیدگی به یکی از پرونده‌های مهم نفوذ و مداخله خارجی و در حین اجرای دستور قضائی بازداشت دو تن از متهمین پرونده، از حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار مخفی مطلع شدند. از آن‌جا که دیپلمات‌های مذکور دارای سوابق گسترده تخلفات و رفتارهای مغایر قوانین داخلی کشور و تعهدات دیپلماتیک بودند، پس از احراز هویت آنان، مراتب به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام گردید و سپس دیپلمات‌های متخلف با حضور پلیس دیپلماتیک، به سفیر فرانسه در ایران تحویل داده شدند.

در حالی که وزارت اطلاعات بدون علنی کردن موضوع تخلف، مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد مکشوفه از محل قرار عناصر بیگانه با متهمین بود، فرانسوی‌ها به هیاهوی رسانه‌ای با هدف فرار به‌ جلو و پوشاندن تخلفات محرز صورت گرفته پرداختند.

بررسی مقدماتی اسناد مکشوفه در فرآیند بازرسی از محل جرم، محتوای پروژه موذیانه‌ای را آشکار می‌کند که علت نگرانی زایدالوصف فرانسوی‌ها و آوازه‌گری‌های پس از کشف جرم را قابل درک می‌سازد. تحقیقات اولیه از برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ای گسترده با اهدافی همچون نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال کشور، از طریق شناسایی، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکه‌سازی همراه با اصول پنهان‌کاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه حکایت دارد.

از آن‌جا که در قراردادهای مکشوفه از این پروژه شوم، امضای سفیر سابق فرانسه در ایران مشاهده می‌شود، دولت فرانسه باید نسبت به اقدامات غیرقانونی و مداخله گرایانه خویش پاسخگو باشد و درباره این طراحی خام اندیشانه توضیح دهد.

با عنایت به نفوذگری و مداخله آشکار در امور داخلی ایران، آن هم در زمان جنگ، نقض فاحش قوانین کشور و خروج از چارچوب‌های دیپلماتیک که در این پروژه با قطعیت به اثبات رسیده است، وزارت اطلاعات هشدار می‌دهد که اجازه رفتارهای غیرقانونی مداخله‌آمیز را به میهمانان دیپلماتیک خود نداده و در صورت تکرار، برخورد درخور متجاوزین را با مسببین صورت

خواهد داد.

دولت فرانسه در حالی این فرآیند ضدامنیت ملی ایران را با جسارت در دستور کار قرار داده که خود در سال ۲۰۲۴ قانون «جلوگیری از دخالت خارجی» را متکی بر مدعیات گزارش کمیسیون تحقیق در مجلس سنا مصوب نمود و به روشنی با چارچوب منع مداخله خارجی آشناست. برای دولت فرانسه بهتر است مهارت خود در هنرنمایی سیاسی با اتلاف مالیات شهروندان فرانسوی را به جای مداخله غیرقانونی در امور کشورهای مستقل، معطوف رفع مشکلات داخلی و نیازمندی‌های اجتماعی شهروندان فرانسوی کند و برای ترمیم چهره ضدایرانی خود نزد شهروندان ایرانی، راهی متفاوت با تحریم، مداخله و نفوذ را بجوید. در پایان تاکید می‌گردد رسیدگی‌ها درخصوص این پرونده کماکان ادامه دارد و متعاقبا اطلاع‌رسانی بیشتری به‌عمل

خواهد آمد.

وزارت خارجه هنوز درباره تحویل این دو تروریست به سفارت فرانسه توضیح نداده است!

لازم به ذکر است، وزارت خارجه باید توضیح دهد که چرا دو دیپلمات فرانسوی را که از عوامل اجرای پروژه مداخله و نفوذ دولت فرانسه علیه ایران اسلامی بودند، به جای پیگیری و طی کردن روند قانونی و مجازات، به سفارت این دولت خبیث در تهران تحویل داده است؟

فرانسه سوابق سیاهی در عداوت ورزی با کشورمان دارد که از جمله آن می‌توان به کمک‌های نظامی به رژیم بعث در زمان جنگ تحمیلی، ارسال خون‌های آلوده به ایدز به ایران، پناه دادن به گروهک تروریستی منافقین و عناصر ضد انقلاب مانند بنی صدر و... اشاره کرد.