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کد خبر: ۳۳۵۹۷۷
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
سرویس کیهان » اخبار
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باغ وحش!(گفت و شنود)

گفت: روزنامه آمریکایي نیویورک‌تایمز نوشته است، ترامپ از شکست در مقابل ایران به مرز جنون رسیده 
است. 
گفتم: روزنامه وال استریت ژورنال هم در گزارشی آورده است که سخنان و توئیت‌های ترامپ مجموعه‌ای از دروغ‌های بزرگ و عدم تعادل روانی 
است.
گفت: گاردین با ابراز تعجب از لاف‌های گزاف ترامپ می‌نویسد، در حالی که ترامپ به هیچ‌یک از اهدافی که اعلام کرده بود نرسیده است، همچنان از پیروزی در جنگ با ایران خبر 
می‌دهد!
گفتم: یارو قُمپز در می‌کرد و می‌گفت؛ من مثل شیر درنده و مثل یوز‌پلنگ تیز‌پا و مثل عقاب بلند‌پرواز و مثل شتر مقاوم و... هستم. ازش پرسیدند؛ کِی از باغ وحش فرار کردی؟!

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