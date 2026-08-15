* سالروز شهادت پیامبر اعظم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و سبط نبی اکرم حضرت امام حسن مجتبی(علیه‌السلام) و حضرت امام مهربانی‌ها علی‌بن موسی‌الرضا(علیه‌السلام) را به پیشگاه حضرت بقیه‌الله اعظم عجل‌الله تعالی فرجه الشریف و نايبش امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و امت خمینی و خامنه‌ای‌ها و جبهه مقاومت تسلیت عرض می‌کنیم. ان‌شاءالله این امت مبعوث‌شده نبوی- حسینی با امداد الهی ریشه یزیدیان زمان را بخشکانند و زمینه ظهور حضرت مهدی عجل‌الله تعالی فرجه الشریف را مهیا نمایند.

طاهری

* پیام تهران به ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد روشن است. اگر این توافق قرار است بهانه‌ای برای ماجراجویی علیه انصارالله یمن و یا تهدید منافع جبهه مقاومت باشد، پاسخ ایران نه در بیانیه‌های دیپلماتیک، که در میدان داده خواهد شد.

اکبری

* عربستان سعودی چند دهه است که صدها میلیارد دلار از بودجه‌ کلان کشورش را در حلقوم کارخانه‌های تسلیحاتی واشنگتن می‌ریزد تا شاید در بستر همین تسلیحات، یک امنیت عاریتی برای خود بخرد! این توافق با ترکیه و پاکستان اعتراف به این است که هیمنه آمریکا فرو پاشیده و دل خوش کردن به آن اتلاف وقتی بیش نیست!

مرجانی

* چرا هنگام تعرض آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب به فلسطین، افغانستان، ایران، عراق، سوریه، لبنان و یمن، این سه کشور(عربستان، ترکیه و پاکستان) غیرتی نشدند و پیمان دفاعی امضا نکردند؟!

صدری

* اردوغان و شهباز شریف می‌توانند بن سلمان را بدوشند! اما رژیم سعودی نمی‌تواند امنیت بخرد. تنها راه آنها توقف خیانت به همسایگان، دست کشیدن از روحیه تجاوز‌طلبانه و برچیدن پایگاه‌های رژیم‌های متجاوز آمریکا و رژیم غاصب صهیونی است.

راستگردانی

*آمریکایی‌ها پس از پنج ماه جنگ بخش مهمی از تاب‌آوری نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را از دست داده‌اند و ترامپ احمق مجبور به پایان جنگ و تبعات تلخ آن است.

یاسینی

* جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر ثابت کرد با استفاده از ابزارها و روش‌های نامتقارن چگونه می‌تواند یک ارتش کلاسیک مانند ارتش آمریکا را در منطقه زمینگیر کند. ولی آنچه باعث تأسف است این که غربگراها هنوز هم باورشان نشده که ایران پوزه این شیطان کاذب را به خاک مالیده است!

بنی‌جمالی

* سال گذشته، دبی با پذیرش بیشتر از 5/19 میلیون گردشگر خارجی یکی از پربازدیدترین شهرهای جهان بود و خود را برای شکستن رکورد بالاتر از

20 میلیون گردشگر آماده می‌کرد. با آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران رؤیای گردشگران و سرمایه‌گذاران در این شهر، دود شد و به هوا رفت!

قاری

* رسانه‌های آمریکا فاش ساختند ارتش آمریکا اکنون با کمبود مهمات رو‌به‌رو است، ۸۰ درصد از رهگیر‌های کلیدی موشکی خود را مصرف کرده‌اند. اما ایران با شلیک بیش از ۲۰۰۰ موشک بالستیک تازه حرف از رونمایی موشک‌های جدید می‌زند.

مصلحیان

* آمریکایی‌ها همیشه می‌گفتند؛ هیچ قدرتی در جهان قادر به مقابله با هواپیماهای اف 35 ما در آسمان نیست. آنها به این فکر نمی‌کردند که ممکن است اف ۳۵های آنها در زمین مورد هدف قرار گیرند. لذا الان به فکر حفظ آنها در روی زمین هستند!

حوریان

* به جریان‌های غربگدا پیشنهاد می‌کنم کتاب میتسوگو سایتو سفیر سابق ژاپن در ایران و عمان و نماینده سابق ژاپن در سازمان ملل که جدیداً کتابی در مورد تجاوز اخیر آمریکا به ایران نوشته است به نام «چرا آمریکا از ایران شکست خورده است» را بخوانند شاید کمی بر اعتقاداتشان بیفزاید و ترسشان از ارتش بزرگ جهان کاسته شود و به امدادهای غیبی هم یقین کنند!

عباسپور

* ایران اسلامی در عین احترام به حُسن همجواری و همسایگی‌، همواره به همسایگان خود هشدار داده است که از تجارب تلخ گذشته درس بگیرند و امنیت خود را به بازی‌های نمایشی و ائتلاف‌های پوشالی که طرف اصلی آنها آمریکایی است که در میدان جنگ از رزمندگان اسلام شکست خورده‌، گره نزنند.

باوه‌ای

* آقای رئیس‌جمهور محترم می‌فرمایند: «عده‌ای می‌خواهند بجنگیم همان چیزی که رژیم غاصب می‌خواهد تا ما را وادار به تسلیم کند.» سؤال بنده این است که آیا شما برای صلح راه دیگری سراغ دارید؟ مگر راه بهتری از برجام آقای ظریف و یا تفاهم‌نامه اخیر خودتان و یا چندین فقره دیگر توسط دولت‌های قبل سراغ دارید که امتحان نشده باشد؟ مگر آمریکا به خصوص سگ زرد قابل اعتماد بوده که الآن می‌خواهید سایه جنگ را با معاهده از بالای سر کشور بردارید؟

یک شهروند حقوقدان

* قابل توجه غربگرایان! آن دستی که تجهیزات نظامی آمریکا را در حمله به طبس توسط «باد» و «شن» درهم کوبید، آن دستی که ماجراجویی نظامی آمریکا را در طبس دو با «آب» و «گل» متلاشی کرد؛ همان دست اجازه عمل کردن به برخی پرتابه‌ها را نمی‌دهد. این دست باید دیده شود که سرنوشت جنگ را تعیین می‌کند!

عیسی‌نژاد

* جاش گلنسی، روزنامه‌نگار انگلیسی می‌گوید تنگه هرمز به نماد یک تحقیر تاریخی برای آمریکا تبدیل شد. تحقیرى که ممکن است برای یک نسل در حافظه‌ها بماند.

محمدرضایی

* اکنون در نقطه‌ای هستیم که دستیار آقای قالیباف و عضو تیم مذاکره‌کننده‌ به عنوان یک گزارشگر امانتدار می‌گوید: اگر قرار باشد تنگه باز بشود، باید تمامی شروط ماده 13 تفاهم‌نامه اجرا بشود و این بار با تجربه‌ای که ما داریم حتماً مدل قبلی اجرای تفاهم‌نامه را نخواهیم پذیرفت. پول‌ها باید آزاد بشود، آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان برقرار شود [رژیم جعلی به اشغال خاتمه دهد] تحریم‌های نفتی باید تعلیق و محاصره دریایی باید برداشته شود و بعد، ایران تصمیم خواهد گرفت که با تنگه هرمز، آن هم با ترتیبات جدید چه کار خواهد کرد!

کَروندی

* عجیب است که آقای پزشکیان با وجود عبرت‌های برجام، و چهار بار خیانت بعدی ترامپ (دو بار جنگ وسط مذاکرات، آتش‌بس و تفاهم‌نامه)، مسئولیت ادامه جنگ را به دوش اسرائیل می‌اندازند! همچنین ایشان با وجود همه عبرت‌ها می‌گوید «وقتی می‌توانیم حقمان را (با مذاکره و توافق) بگیریم، چرا باید مسیری را ادامه دهیم که اسرائیل می‌خواهد؟ آیا جناب دکتر پزشکیان با اسرائیل مذاکره می‌کرد یا با ترامپ که خیانت ارتکاب جنگ وسط مذاکرات را چشیدند؟ آیا نشنیدند ترامپ و نتانیاهو گفتند چند ماه قبل از جنگ در حال تدارک حمله بودند و از مذاکرات به عنوان پوشش استفاده کردند؟!

امیری

* رئیس‌جمهور محترم از تفاهم‌نامه‌ای صحبت می‌کند که رئیس‌جمهور احمق آمریکا رسماً اعلام می‌کند که از آن خارج شده است. شایسته نیست جناب دکتر پزشکیان از تفاهم‌نامه نقض شده و باطل سخن بگویند!

نور بخش مشهد

* شهرداری منطقه 13 چند شبی است مانع استفاده از بلندگو در اجتماعات مردم مبعوث شده در چهار راه نبرد می‌شود و اعلام داشته که از حجم افراد هم باید کاسته شود! باید به این بی‌تدبیری‌ها رسیدگی شود.

زندی