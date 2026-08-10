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کد خبر: ۳۳۵۸۸۰
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۶
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مصیبت‌های مؤمن سبب پاک شدن گناهانش می‌شود

امام علی(ع) می‌فرماید: «اگر بنده‌ای از شیعیان گناهی را که ما او را از انجام آن نهی کرده‌ایم، مرتکب شود، قبل از اینکه از دنیا برود به یک گرفتاری مبتلا می‌شود که گناهانش به وسیله آن گرفتاری پاک گردد. (این گرفتاری‌ها) یا در مال و یا در فرزند و یا در خودش (ظاهر) می‌گردد، تا هنگامی که خداوند را ملاقات کند، برایش گناهی نباشد و اگر گناهی از وی باقی مانده باشد، هنگام مرگ، بر وی سخت گرفته می‌شود (تا کاملاً گناهانش پاک و آمرزیده 
گردد)».(1)
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1- مستدرک‌الوسایل، محدث نوری، ج2، ص53

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