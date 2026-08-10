گاهی اوقات پیش می‌آید با افرادی روبه‌رو می‌شوم که بیان می‌کنند؛ «همسرم از بس مشغول کار است من را دوست ندارد»، یا نوجوانی بیان می‌کند: «پدر و مادرم آن قدر مشغول کار و امور زندگی هستند که حس می‌کنم اهمیتی به من نمی‌دهند»، و یا نوجوان دیگری بیان می‌کند «پدر مادر به فرزند دیگر خانواده توجه بیشتری دارند».

گاه پیش می‌آید آقایان با حالت ناراحتی بیان می‌کنند در منزل آرامش کافی و توجه کافی را ندارند.

در چنین مواقعی نکته قابل‌تأمل زبان عاطفی افراد است، وقتی خانمی با شکایت از عدم توجه و دوست نداشتن همسرش گله می‌کند او را با این سؤال روبه‌رو می‌کنم؛ «واقعاً هیچ محبتی از همسرت نمی‌بینی؟»، او بیان می‌کند «چرا مثلاً هر چند وقت یک بار برام هدیه می‌گیره یا گل می‌گیره اما برای من هیچ هیجان و قشنگی نداره.

دلم می‌خواد بیاد همراهم بیرون مغازه‌ها رو تماشا کنیم و منو بشنوه که حتی کدوم رنگ روسری قشنگه کدوم ویترین مغازه برام جذابه یا اصلاً وقتی داخل خونه هست بیاد داخل آشپزخونه همراهم باشه باهام صحبت کنه باهام وقت بگذرونه.»

نکته قابل‌توجه در صحبت‌های این خانم این هست که زبان ارتباطی عاطفی او وقت گذراندن و حس کردن همسرش در اوقات زندگیش است، اما همسرش زبان عاطفیش هدیه دادن است که حضور کمرنگ خود را با خیال زبان محبتی که برای خودش بزرگ و قشنگ است، جبران کند.

پیرو این؛ مثال نوجوانی را بیان می‌کنم که از عدم توجه پدر و مادرش ناراحت است و وقتی با این پرسش روبه‌رو می‌شود که به نظرت چه چیزهایی وجود دارد که فکر می‌کنی به خواهر یا برادرت بیشتر توجه می‌شود؟ بیان می‌کند «مامانم داخل خونه که هستیم توجه به زمان غذا و به مهمات زندگیمون داره ولی من این توجه رو نمی‌خوام، من دوست دارم وقتی خرید می‌رویم لباسی که برای خواهرم سه دست می‌خرند برای من یک دست، برای من هم سه دست بخرند».

وقتی با مادر صحبت می‌شود، می‌گوید «اون یک دست لباس به اندازه سه دست لباس برای بچه کوچک‌ترمان هست ولی این فرزندم حساس است چون خواهرش کوچک‌تر است به خاطر همین لازم است بیشتر لباس داشته باشد».

اما نکته قابل‌تأمل این است زبان ارتباطی فرزند این خانواده و زبان کلامی خانواده بدون توجه به روحیات فرزند خود او را درگیر رقابت با فرزند دیگر خانواده کرده است. بدون توجه به اینکه توجه کنند زبان ارتباطی فرزندشان از نوع شنیده‌شدن و دیده‌شدن است در جایگاه فرزند بزرگ‌تر با این عنوان که این‌گونه بیان شود «عزیزم تو بزرگ‌تر هستی و می‌دونم اینو درک می‌کنی خرید سه دست لباس برای خواهرت به معنی نادیده گرفتن تو نیست به خاطر اینه اون کوچک‌تر است و لازم است گاهی لباسش عوض بشود به دفعات»، اما گفتار این خانواده به این شکل بود که بیان می‌کردند به فرزندشان «تو بزرگ شدی درک نداری چرا حسودی می‌کنی ما همون پول رو دادیم برای تو یه تی‌شرت خریدیم با این وجود اعتراض می‌کنی».

گاهی پیش می‌آید آقایان اعتراض می‌کنند از زمان وارد شدن به منزل که همسرشان یا داخل آشپزخانه است یا درگیر بچه‌ها یا مشغول تلفن صحبت کردن و در نهایت اعتراض به جنگ و دعوا تبدیل می‌شود.

وقتی با خانم صحبت می‌شود، می‌گوید «مگه ما تازه ازدواج کردیم اون دوست دارد وقتی به منزل می‌آید من پیشش بشینم یا جلوش چایی بزارمو خدمت‌رسانی بهش کنم. منم حوصله ندارم اون هم موقع غذا خوردن میاد به بچه‌ها گیر می‌ده چون می‌دونه من روی بچه‌ها حساس هستم».

زبان ارتباطی این آقا خدمت‌رسانی هست اما همسر وی بین فرسودگی و گذر عمر زندگی مشترک‌شان آن را یک چیز زیاده‌خواهی و یا شکایت برای درگیری با بچه‌ها عنوان می‌کند.

برای توضیح بیشتر زبان عاطفی باید گفت؛ قدیم‌ها بیان می‌شد هر آدمی یک رگ خوابی دارد اما چه می‌شود که گاهی گم می‌کنیم در بین روزمرگی این رگ خواب‌ها را یا حتی توجه نمی‌کنیم به سبک ارتباطی طرف مقابل‌مان؟

بعضی از انسان‌ها سبک ارتباطی‌شان هدیه است و به وسیله هدیه محبت‌شان را به طرف مقابل‌شان ابراز می‌کنند، کسانی که سبک ارتباطی‌شان هدیه است خارج از نوع و ارزش آن، بسیار ذوق‌زده می‌شوند از هدیه گرفتن یک هدیه‌ای که حتی ارزش مالی زیادی ندارد، اما کسی که زبان عاطفی او هدیه نباشد هر چقدر هم حتی هدیه بزرگ به او داده شود هیچ ذوق و شوقی برای او ایجاد نمی‌کند. بعضی افراد زبان عاطفی‌شان وقت‌گذراندن است، یعنی زمانی که طرف مقابل‌شان و فرد مهم زندگی‌شان در هر نقشی که هست، کنار آنها وقت بگذراند، با او سینما برود، وقتی آزاد کند، همراهش به دیدن کسانی که دوست‌شان دارد برود یا حتی با او به دیدن ویترن مغازه‌ها بپردازد و یا خالی از هر فعالیتی پیش او باشد.

و بعضی از انسان‌ها زبان عاطفی آنها زبان محبت است مثل عزیزم‌، دورت بگردم... شنیدن دوستت دارم...

برام مهم هستی... احترام در قالب کلمات و یا ابراز محبت در قالب کلمات برای این آدم‌ها بسیار

مهم هست.

و بعضی از افراد هم هستند که خدمتگذاری و سرویس‌دهی را دوست دارند مثل مردی که در خانه است توجه و محبت را به چایی تازه دم و غذای تازه و خانه مرتب می‌داند و یا حتی خانم‌هایی که از گوله‌شدن جوراب همسرشان و یا فرزندان‌شان زیر مبل شکایت دارند و دنبال این هستند در خانه تعاون و همکاری وجود داشته باشد. زبان عاطفی بعضی از افراد هم لمس کردن و بغل کردن است، شبیه فرزندی که پدر و مادرش او را دعوا کرده‌اند اما او باز پناه بردن به آغوش والدین خود دنبال امنیت و آرامش است.

با شناخت زبان ارتباطی و عاطفی خود و دیگران نزدیک‌مان گامی برای تحکیم خانواده و روابط‌مان برداریم.

*مرجان ثروتی