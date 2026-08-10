والدین با تخلف سرویس مدارس چه کنند؟
دریافت کرایه بیش از نرخ مصوب و انتقال زودهنگام دانشآموزان تخلف است؛ والدین این موارد را چگونه پیگیری کنند؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دریافت شهریه و هزینههای خارج از نرخ مصوب از سوی برخی مدارس غیردولتی، سالهاست به یکی از مهمترین گلایههای خانوادهها تبدیل شده است؛ موضوعی که با وجود تدوین قوانین و سازوکارهای نظارتی، همچنان به اشکال مختلف ادامه دارد. یکی از بخشهایی که همواره محل اعتراض والدین بوده، هزینه سرویس مدارس و نحوه ارائه این خدمت است.
در سالهای اخیر، مدیریت و ساماندهی سرویس مدارس به شهرداری تهران و بهطور مشخص سازمان تاکسیرانی واگذار شد تا با ایجاد سازوکارهای نظارتی، از تخلفات این حوزه کاسته شده و کیفیت خدمات ارتقا یابد. با این حال، در کنار چالشهای همیشگی این بخش، برخی خانوادهها از شکلگیری رویهای تازه در تعدادی از مدارس غیردولتی خبر میدهند؛ رویهای که بیش از آنکه در راستای رفاه دانشآموزان باشد، به نظر میرسد با هدف کاهش هزینهها یا افزایش بهرهوری اقتصادی سرویسها اجرا میشود.
وقتی سرویس مدارس، خواب دانشآموزان را هدف میگیرد
براساس اظهارات برخی والدین، سرویس مدارس در تعدادی از مدارس، دانشآموزان را از ساعت 6 صبح از منازل سوار میکنند؛ موضوعی که باعث میشود کودکان، بهویژه دانشآموزان دوره ابتدایی، ناچار باشند از حدود ساعت 5:30 یا حتی زودتر از خواب بیدار شوند تا به موقع به سرویس برسند.
این در حالی است که طی سالهای گذشته، کارشناسان حوزه آموزش و سلامت بارها بر لزوم بازنگری در ساعت آغاز فعالیت مدارس تأکید کردهاند. بسیاری از پژوهشها و تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد آغاز دیرتر فعالیت مدارس، بهویژه برای دانشآموزان مقطع ابتدایی، میتواند به بهبود کیفیت خواب، افزایش تمرکز، ارتقای یادگیری و کاهش خستگی دانشآموزان کمک کند. حتی در داخل کشور نیز بارها پیشنهاد شده است که ساعت شروع کلاسها به 9 صبح یا پس از آن منتقل شود.
با وجود این مباحث، نه تنها ساعت رسمی آغاز فعالیت مدارس تغییری نکرده، بلکه در برخی موارد، زمان حرکت سرویسها نیز به ساعات بسیار ابتدایی صبح منتقل شده است؛ اقدامی که موجب میشود برخی دانشآموزان مدت قابلتوجهی پیش از آغاز رسمی کلاسها وارد مدرسه شوند و زمان انتظار را در محوطه یا فضای مدرسه سپری کنند. این وضعیت در نیمه دوم سال و همزمان با کوتاهتر شدن روزها، سرمای هوا و دیرتر طلوع کردن خورشید، شرایط را برای دانشآموزان دشوارتر میکند. بسیاری از والدین معتقدند بیدارشدن کودکان در ساعات نزدیک به سحر، آثار منفی بر سلامت جسمی و روانی آنها دارد و در طول روز نیز موجب کاهش تمرکز و افت عملکرد تحصیلی میشود.
از سوی دیگر، برخی خانوادهها میگویند با وجود پرداخت هزینه کامل سرویس، بهدلیل ناتوانی فرزندشان در بیدارشدن در این ساعت یا نگرانی از پیامدهای آن، ناچار میشوند شخصاً دانشآموز را به مدرسه برسانند؛ موضوعی که عملاً هزینه پرداختی برای سرویس را بیاثر کرده و بار مالی و زمانی مضاعفی را به خانوادهها تحمیل میکند.
کرایههای خارج از نرخ مصوب؛ گلایه تکراری خانوادهها
در کنار موضوع زمانبندی سرویسها، دریافت مبالغی بیش از نرخهای مصوب نیز از دیگر گلایههای پرتکرار خانوادههاست؛ موضوعی که هر سال با آغاز ثبتنام سرویس مدارس بار دیگر مطرح میشود و بسیاری از والدین خواستار نظارت جدیتر بر عملکرد شرکتهای ارائهدهنده این خدمات هستند.
در همین ارتباط، سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، درباره نرخ سرویس مدارس و نحوه نظارت بر عملکرد سرویسهای دانشآموزی اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران نرخ عادلهای را برای سرویس مدارس تعیین کرده است؛ نرخی که هم برای خانوادهها قابل قبول باشد و هم برای رانندگان سرویس مدارس از نظر اقتصادی صرفه داشته باشد و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. وی افزود: این نرخ بهصورت رسمی در سایت شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران منتشر شده است. همچنین در مصوبه شورای شهر تأکید شده که نرخهای مصوب باید به اطلاع والدین و مسئولان مدارس برسد تا هیچ مبلغی بیش از نرخ تعیینشده از خانوادهها دریافت نشود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران ادامه داد: دریافت هرگونه مبلغی بیش از نرخ مصوب شورای شهر، غیرقانونی است و شهروندان و والدین میتوانند این تخلفات را از طریق سامانه 137 شهرداری تهران یا سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گزارش کنند. دستگاههای مسئول نیز موظف به رسیدگی و برخورد با متخلفان هستند.
تشکری هاشمی با اشاره به فعالیت برخی سرویسهای غیرمجاز گفت: در برخی موارد شاهد ارائه خدمات سرویس مدارس خارج از چارچوب شرکتهای معرفیشده از سوی سازمان تاکسیرانی هستیم که با نرخهای غیرمجاز فعالیت میکنند. به همین دلیل از والدین درخواست میکنیم صرفاً از شرکتها و سرویسهایی استفاده کنند که دارای مجوز رسمی از سازمان تاکسیرانی تهران هستند تا علاوه بر رعایت نرخهای مصوب، استانداردهای ایمنی، سلامت و کیفیت سفر دانشآموزان نیز مطابق آییننامه سرویس مدارس رعایت شود.
معطل نگهداشتن دانشآموزان هم تخلف است
موضوع دیگری که خانوادهها نسبت به آن انتقاد دارند، انتقال دانشآموزان به مدارس در ساعات بسیار ابتدایی صبح و معطل ماندن آنها تا زمان آغاز کلاسهاست؛ مسئلهای که به گفته والدین، علاوه بر ایجاد خستگی، میتواند بر سلامت و کیفیت یادگیری دانشآموزان نیز اثر منفی بگذارد.
تشکری هاشمی در واکنش به این موضوع نیز اظهار کرد: اگر سرویسهای تحت پوشش سازمان تاکسیرانی دانشآموزان را ساعتها زودتر از زمان شروع کلاسها به مدرسه منتقل کنند و موجب معطلی آنها شوند، این اقدام نیز تخلف محسوب میشود. والدین میتوانند چنین مواردی را از طریق سامانه 137 یا به نمایندگان سازمان تاکسیرانی که نظارت میدانی بر سرویسها دارند، گزارش کنند تا برخورد لازم صورت گیرد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: البته اگر این تخلفات از سوی سرویسهای غیرمجاز انجام شود، امکان برخورد مستقیم از سوی سازمان تاکسیرانی وجود ندارد و مسئولیت آن متوجه افرادی است که این سرویسها را در اختیار مدارس قرار دادهاند.
وی در پایان تأکید کرد: توصیه ما به خانوادهها این است که تنها از خودروها و سرویسهایی استفاده کنند که دارای مجوز سازمان تاکسیرانی هستند؛ زیرا در این صورت علاوه بر کنترل نرخها، سلامت و ایمنی خودرو، آموزش و صلاحیت رانندگان نیز مورد نظارت قرار دارد و در صورت بروز هرگونه تخلف، امکان پیگیری و برخورد قانونی نیز فراهم خواهد بود.
ضرورت نظارت بر زمانبندی سرویسها در کنار کنترل نرخها
به نظر میرسد اکنون که مسئولیت ساماندهی سرویس مدارس بر عهده شهرداری تهران و سازمان تاکسیرانی است، لازم است علاوه بر نظارت بر نرخها، ایمنی و کیفیت ناوگان، زمانبندی سرویسها نیز با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا منافع دانشآموزان و خانوادهها بر ملاحظات اقتصادی برخی مجریان سرویسها مقدم باشد.
تعیین سقف مشخص برای زمان آغاز حرکت سرویسها، جلوگیری از حضور زودهنگام دانشآموزان در مدارس، برخورد با دریافت هرگونه وجه خارج از نرخهای مصوب و الزام مدارس به استفاده از سرویسهای دارای مجوز، میتواند بخش مهمی از دغدغه خانوادهها را کاهش دهد و از تبدیل سرویس مدارس به عاملی برای ایجاد خستگی، تحمیل هزینههای اضافی و افت کیفیت آموزشی جلوگیری کند.