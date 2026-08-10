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کد خبر: ۳۳۵۸۷۴
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۶
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس:

روزنامه‌نگاری؛ رسالتی برخاسته از عشق و امر به معروف مدرن است

 شيراز- خبرنگار كيهان: 
مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در گرامیداشت هفته خبرنگار، بر ضرورت ارتقای جایگاه حرفه‌ای اصحاب رسانه و حمایت عملی از امنیت شغلی آن‌ها تأکید کرد.
رنجبر، در آستانه هفته خبرنگار با اشاره به تغییر ماهیت چالش‌های پیش روی کشور، افزود: امروز ما درگیر نوعی جنگ ترکیبی و تکنولوژیک هستیم که در آن، کل کشور در وضعیت جبهه قرار دارد. وی با تبیین نقش استراتژیک اصحاب رسانه در این شرایط حساس، بیان کرد: در این نبرد نوین، نقش خبرنگاران در حفظ امید و تقویت سرمایه اجتماعی برای نظام جمهوری اسلامی و ایران عزیز، فوق‌العاده حیاتی است. رسانه‌ها نباید تنها گزارشگر باشند، بلکه باید در مسیر مدیریت افکار عمومی و نظارت بر عملکرد مسئولان، نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با توصیف ماهیت فعالیت مطبوعات، آن را نوعی امر به معروف مدرن دانست و گفت: پاسخگویی به مردم یک تکلیف است و هر انسانی در جایگاه قدرت، بدون نظارت و تلنگرهای رسانه‌ای ممکن است دچار انحراف شود؛ از این رو، ما همواره از نقدهای کارشناسی، دلسوزانه و همراه با ارائه راهکار استقبال می‌کنیم. روزنامه‌نگاری رسالتی برخاسته از عشق است و آنچه مایه قوام و دوام مطبوعات در میان تلاطم‌های رسانه‌ای است، تنها عشق به این حرفه اصیل و خطیر است؛ چرا که با محاسبات مادی و معادلات معمول، نمی‌توان در این عرصه ماندگار شد.

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