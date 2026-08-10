شيراز- خبرنگار كيهان:

حسینعلی امیری‌، استاندار فارس که به مناسبت روز خبرنگار در جمع حدود صد خبرنگار و مدیر مسئول پایگاه‌های خبری، خبرگزاری‌های استانی و سرپرستی روزنامه‌های کشوری حاضر شده بود، با پاسداشت مجاهدت‌های اصحاب رسانه در شرایط دشوار کشور گفت: از تلاش‌ها و زحمات بی‌دریغ شما عزیزان که در این شرایط سخت برای ایران عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی متقبل شده‌اید، قدردانی می‌کنم.

امیری با یادآوری شرایط دشوار کشور در جنگ‌های دوازده روزه و رمضان به تسری سختی‌ها و تبعات شرایط بحرانی به تمام ارکان جامعه اشاره کرد و افزود: هنگام وقوع بحران و جنگ، اثرات آن به همه اقشار منتقل می‌شود، اما در این میان، برخی اصناف بار به مراتب سنگین‌تری را تحمل می‌کنند؛ چنان‌که پس از نیروهای مسلح که خط مقدم دفاع از کشور هستند، این خبرگزاری‌ها، خبرنگاران و عکاسان خبری هستند که بیشترین مسئولیت را در کانون خطرات بر عهده می‌گیرند.

استاندار فارس آمار بالای شهدای خبرنگار و عکاس را در جنگ‌ها و بحران‌ها گواهی روشن بر این حقیقت دانست و تصریح کرد: حضور خبرنگاران در صحنه‌های خطر، نشانه شجاعت و ایثار آنان است؛ فعالیتی که در شرایط سخت معیشتی و حضور در کانون آتش و خطرات، جز با عشق، علاقه و احساس رسالت امکان‌پذیر نخواهد بود. امیری با اشاره به ابعاد مختلف جنگ‌های معاصر گفت: امروز کشور با جنگ ترکیبی مواجه است که بخش عمده و حیاتی آن را جنگ رسانه‌ای تشکیل می‌دهد. از این رو بخشی از وظیفه اصحاب رسانه، انعکاس دقیق اخبار، مقابله با تحریف و ارائه روایت‌های درست از رویدادها است.

وی با اشاره به تجربه خود در شورای تأمین و رصد رسانه‌های داخلی و خارجی خاطرنشان کرد: رسانه‌های معاند پیش از آغاز عملیات نظامی، با اجرای خطوط جنگ روانی، نقش آتش تهیه خبری را ایفا می‌کنند؛ از این رو نقش رسانه‌های داخلی در خنثی‌سازی این تحرکات و ایجاد آرامش در افکار عمومی بسیار تعیین‌کننده است. استاندار فارس با تأکید بر اینکه رسانه ابزار اصلی شکل‌دهی به افکار عمومی است، تصریح کرد: در دنیای امروز، حکمرانی مشارکتی بدون حضور مسئولانه و حرفه‌ای اهالی رسانه و خبرنگاران محقق نخواهد شد.

امیری در ادامه با یادآوری لزوم بهره‌گیری شورای اطلاع‌رسانی استان فارس از توان کارشناسی و پیشنهادات صاحب‌نظران عرصه خبر، خواستار حضور خبرنگاران در کارگروه‌های تخصصی شد تا در تصمیم‌گیری‌ها از تحلیل‌هاي دقیق و نظرات کارشناسی آن‌ها استفاده شود. در ابتدای این نشست که با حضور سید احمد احمدی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و حسن دهقان مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری همراه بود، با اهدای گل و هدایایی از خبرنگاران، مدیران مسئول و عکاسان خبری تقدیر و پیش از سخنان کوتاه خود، حدود ۲ ساعت دیدگاه‌ها، انتقادات و دغدغه‌های آنها را شنید.