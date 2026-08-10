یک سال از فراق استاد فرشچیان بزرگمرد نگارگری دنیا گذشت

اصفهان- خبرنگار کیهان:

استاد فرشچیان، هنرمندی چیره‌دست بود که به هنر نقاشی روح جدیدی بخشید.

استاد فرشچیان که هنر ایرانی را در دنیا پرآوازه کرده بود، استادی که تنها هنرمندی است که در دنیا بیش از ۱۵ تندیس تقدیر در حوزه هنر و نگارگری از مجامع مختلف بین‌المللی دریافت کرده است.

در این بین عشق به اهل البیت‌(ع) ویژگی بارزی بود که همیشه در خلق تصاویر استاد بزرگ نگارگری ایران و جهان جلوه‌گری می‌کرد. استاد محمود فرشچیان نه فقط در هنر بلکه در فضیلت‌های انسانی هم جزو فرهیختگان نام‌آشنای ایران زمین بود، هنرمندی که اخلاق نیکو و انسانیت پاک را همواره در وجودش داشت.

عشق و علاقه استاد بی‌بدیل نگارگری فقط در هنر خلاصه نمی‌شد بلکه وطن‌پرستی و ایران‌دوستی این هنرمند ایرانی‌تبار هم زبانزد خاص و عام بود تا جایی که همواره خود را یک ایرانی تمام‌عیار می‌دید و برای سربلندی ایران و ایرانی هرکاری که لازم بود انجام می‌داد و از هیچ کوششی دریغ نمی‌کرد.

روح استاد محمود فرشچیان در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ و در سن ۹۵ سالگی به رحمت اعلی پر کشید و پیکر این هنرمند خستگی‌ناپذیر ایران‌زمین ۲۷ مرداد به وصیت خودش در کنار آرامگاه صائب تبریزی در اصفهان به خاک سپرده شد.