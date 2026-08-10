تأمین برق شهرداری اصفهان از خورشید تا سال ۱۴۱۰
اصفهان- خبرنگار کیهان:
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، از هدفگذاری برای تأمین کامل برق مورد نیاز مجموعه شهرداری از انرژی خورشیدی تا سال ۱۴۱۰ خبر داد.
محمد نورصالحی میگوید: در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد برق مورد نیاز مدیریت شهری اصفهان از طریق انرژی خورشیدی تأمین میشود و افزایش این سهم در بودجههای سالانه و برنامههای اجرائی شهرداری دنبال میشود. نورصالحی تصریح میکند: بر اساس این برنامه، نصب پنلهای خورشیدی در پارکها، پارکینگها، مراکز عمومی و تأسیسات وابسته به شهرداری ادامه خواهد داشت تا ظرفیت تولید برق پاک بهتدریج افزایش یابد. وی بر ضرورت ایجاد مشوق برای توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی تأکید کرده و معتقد است اعطای تسهیلات کمبهره و حمایت از تأمین تجهیزات میتواند مشارکت خانوارها در تولید انرژی پاک را افزایش دهد.
سید مهدی حسینی، مدیر بهینهسازی، تعمیرات و نگهداری تأسیسات شهری شهرداری اصفهان نیز از اجرای برنامهای راهبردی برای خودکفایی انرژی شهرداری خبر داد. وی گفت: بر اساس این برنامه، مدیریت شهری تلاش میکند تا در افق تعیینشده، به اندازه کل برق مصرفی مجموعههای تحت مدیریت خود، برق خورشیدی تولید کند. به گفته حسینی، برنامه «شهرداری خورشیدی» اکنون در سال پنجم اجرا قرار دارد و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری حدود نیمی از اهداف تعیینشده در این طرح محقق شود. اما برنامه اصفهان تنها به ساختمانها و تأسیسات شهرداری محدود نمانده و طرح گستردهتری با عنوان «شهر خورشیدی» برای ورود شهروندان به چرخه تولید انرژی پاک طراحی شده است. وی میگوید: در قالب این طرح، حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی قرار است به نیروگاههای خورشیدی پشتبامی با ظرفیت پنج تا ۲۰ کیلووات مجهز شوند. برق تولیدشده علاوه بر تأمین بخشی از نیاز خانوارها، امکان تزریق به شبکه سراسری را نیز خواهد داشت.