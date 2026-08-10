اصفهان- خبرنگار کیهان:

استاندار اصفهان: آمار‌های موجود در حوزه جمعیت نگران‌کننده است و اگر عزم جدی صورت نگیرد، در چاله جمعیتی سقوط خواهیم کرد.

استاندار اصفهان در بیست و سومین نشست ستاد استانی جمعیت و خانواده با ابراز نگرانی از آمار‌های موجود در حوزه جمعیت، بر عزم جدی همه دستگاه‌های اجرائی و فرمانداران برای خروج از چاله جمعیتی تأکید کرد و گفت: مسئله جوانی جمعیت، تسهیل ازدواج جوانان و حفظ جنین نیازمند اقدام ترکیبی و همکاری بین‌بخشی در استان اصفهان است.

استاندار اصفهان گفت: مسئله جوانی جمعیت و افزایش ازدواج، همتی همه‌جانبه می‌طلبد و لازم است معتمدان، سالمندان، هیئت‌های مذهبی، موکب‌داران و صاحبان تریبون با یک‌صدایی، جوانی جمعیت را به‌عنوان مطالبه جدی در استان مطرح کنند و رسانه‌ها هم نقش محوری در تبیین این مطالبه‌ها دارند.

جمالی‌نژاد بر لزوم کاهش توقع و رفع دست‌انداز‌های اداری در مسیر تسهیلات ازدواج تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های متولی باید روند ارائه وام‌ها و خدمات به جوانان را تسهیل کنند و جوانی جمعیت یک کار ترکیبی و بین‌بخشی است و تنها به یک دستگاه یا یک شخص محدود نمی‌شود.

جمالی‌نژاد با قدردانی ویژه از فعالیت فرماندار کوهپایه در حوزه جوانی جمعیت گفت: شهرستان کوهپایه در بحث جوانی جمعیت و تسهیل ازدواج عملکرد موفقی داشته و انتصاب فرماندار بانو در این شهرستان و دغدغه‌مندی ایشان نقش بسزایی در تحقق این موفقیت‌ها داشته است.

ضرورت اهتمام جدی به موضوع حفظ حیات جنین و نهادینه‌سازی فرهنگ ازدواج آسان از دیگر موارد مطرح در بیست و سومین ستاد جوانی جمعیت و خانواده استان اصفهان بود.