امروز ایران به عنوان کشوری قدرتمند در جهان شناخته میشود
همدان- خبرنگار کیهان:
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به اقتدار نظام جمهوری اسلامی در عرصه بینالملل، گفت: دشمنان قبل از حمله به ایران پیشبینی میکردند ظرف سه روز جمهوری اسلامی سقوط میکند، اما امروز ایران اسلامی به پشتوانه مردم، بهعنوان کشوری قدرتمند در دنیا شناخته شده که در برابر دو ابرقدرت هستهای جهان
ایستاده است.
آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی در جمع خبرنگاران با اشاره به ناتوانی دشمنان در مقابله با ملت ایران، گفت: ایران اسلامی توانسته از خاک خود دفاع کرده و پوزه دشمنان را به خاک بمالد؛ تماشای استیصال افرادی مغرور همچون ترامپ در برابر عظمت ملت ایران، مایه فخر است که باید ابتدا خودمان این پیروزی را باور کرده و سپس آن را به مردم منتقل کنیم.
وی خبرنگاران را از اضلاع پیروزی کشور دانست و افزود: خبرنگاران در ۱۶۰ روز گذشته نقش مؤثری در روایتگری حماسه و موفقیتهای کشور ایفا کردند وگوشیهای آنان حکم اسلحه را در این جنگ رسانهای ایفا کرد.
نماینده ولی فقیه در استان افزود: وقتی فردی مانند ترامپ رسانهها را به دروغگویی متهم میکند، به معنای موفقیت جریان رسانهای کشور است و خبرنگاران با روایتگری و اطلاعرسانی بموقع خود، دشمن را مستاصل و عصبانی کردند.
وی با تاکید بر نقش بارز رسانهها در فرهنگسازی، خاطرنشان کرد: همانطور که حماسه اربعین در عرصه بینالملل بهخوبی تبیین شد، برای دستیابی به آرامش و زندگی عاقلانه و منطقی، نیازمند تبیین بیشازپیش سیره پیامبر اسلام (ص) و اهلبیت(ع) هستیم.
شعبانی موثقی با اشاره به خلأ موجود در تبیین سیره پیامبر و اهل بیت، افزود: در زمینه تبیین سبک زندگی نبوی، قلمهای کمتری به کار گرفته شده است، در حالی که برای کاهش آسیبهای اجتماعی، جامعه بهشدت به این الگوها نیازمند است.