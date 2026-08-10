نقش آمریکا در حمله به زیرساختهای روسیه به روایت نشریه آتلانتیک
نشریه آمریکایی آتلانتیک به نقل از منابع اطلاعاتی فاش کرده است که آمریکا اطلاعات ماهوارهای لازم را به اوکراین برای هدف قرار دادن زیرساختهای روسیه در اختیار کییف قرار میدهد.
طی ماههای گذشته ارتش اوکراین با کمکهای اطلاعاتی و نظامی که از ناتو دریافت کرده است، حملات خود را به زیرساختهای انرژی روسیه در عمق خاک این کشور تشدید کرده است. بر اثر همین حملات دولت روسیه با کمبود شدید بنزین در مناطق مختلف این کشور مواجه شده است. همین دیروز مسئولان منطقه تاتارستان روسیه اعلام کردند که در حمله جدید اوکراین به شهر «نیژنیکامسک» با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، ۱۲ نفر کشته و ۳۹ تن زخمی شدهاند. به گفته منابع خبری روسیه در این حملات، تأسیسات صنعتی و غیرنظامی از جمله پالایشگاه نفت نیژنیکامسک در فاصله ۲هزار کیلومتری از مرزهای اوکراین هدف قرار گرفتند. براساس گزارشها، حملات پهپادی اوکراین باعث قطع گسترده برق در ملیتوپول، بردیانسک و دونتسک شده، و همزمان انفجارها و آتشسوزیهایی در سواستوپول و کرچ رخ داد.
نشریه آمریکایی آتلانتیک در گزارشی از نقش گسترده آمریکا در حملات اوکراین به زیرساختهای روسیه خبر داده و نوشته است: واشنگتن به دلیل مواضع «جان رتکلیف» رئیس سازمان سیا درباره جنگ اوکراین اطلاعات رایگان با کییف را برای هدف قرار دادن اهدافی در عمق روسیه، از جمله علیه زیرساختهای آن ازسرگرفته است. به گزارش ایسنا، به نوشته آتلانتیک، اطلاعاتی که واشنگتن رایگان در اختیار کییف قرار میدهند شامل بانک اهداف برای حملات به مواضع نیروهای روسیه و زیرساختهای انرژی این کشور است. این نشریه اشاره کرد که جان رتکلیف بهدلیل این اقدام مورد تحسین قرار گرفته است. براساس این گزارش، رتکلیف با ارائه آمار بالای تلفات نیروهای روسیه به دونالد ترامپ توانسته است حمایت رئیسجمهور آمریکا از این کانال اطلاعاتی را حفظ کند. یک مقام اطلاعاتی غربی نیز گفته است: «ترامپ بازندهها را دوست ندارد.» به گزارش «آتلانتیک»، اطلاعات تنها کمک رایگانی است که آمریکا همچنان به اوکراین ارائه میکند. این اطلاعات شامل بستههای هدفگیری برای حمله به مواضع نیروهای روسیه در داخل اوکراین و همچنین تأسیسات انرژی در خاک روسیه است. براساس اظهارات منابع آمریکایی و اوکراینی که «مایکل وایس» نویسنده آتلانتیک در گزارش خود به آنها استناد کرده است، همکاری اطلاعاتی واشنگتن و کییف همچنان ادامه دارد و در افزایش دقت و اثربخشی حملات پهپادی و موشکی اوکراین به پالایشگاهها، خطوط لوله و سایر تأسیسات انرژی روسیه نقش مهمی دارد.
در همین راستا، نشریه پولیتیکو نیز گزارش داده است که آمریکا و اوکراین به سطح قبلی اشتراکگذاری اطلاعات که پیشتر به ابتکار واشنگتن محدود شده بود و انتقاد متحدان اروپایی را در پی داشت، بازگشتهاند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به گزارشها در زمینه اشتراکگذاری اطلاعات آمریکا برای حملات به عمق روسیه اظهار داشت که فقط میتوان حدس زد واشنگتن چه نوع اطلاعاتی را در اختیار کییف قرار داده است. او همچنین تأکید کرد که استفاده کییف از کل زیرساختهای ناتو و آمریکا برای جمعآوری و انتقال اطلاعات به اوکراین آشکار است.