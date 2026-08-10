مدرسه، یکی از شکارگاههای اپستین برای شکار دختران نوجوان بود
گزارشهای تازه افشا شده از پرونده «جفری اپستین» مجرم جنسی نشان میدهد که او چگونه قربانیان خود را در یک مدرسه هنری معروف در آمریکا شناسایی میکرده است.
ماجراهای مربوط به جزیره فحشای اپستین در آمریکا پایانی ندارد و هر چند روز یکبار رسانهها گوشه جدیدی از ابعاد و عمق این پرونده مخوف را افشا میکنند. رادیوی ملی آمریکا (NPR) هم در گزارشی تازه از ابعاد گسترده سوءاستفاده جنسی در مرکز هنری «اینترلوچن» پرده برداشته و تأکید کرده است که جفری اپستین و «گیسلین مکسول» همکار وی، از این مدرسه معتبر هنری در آمریکا برای نزدیکشدن و جذب دختران نوجوان استفاده میکردند.
به نوشته این گزارش، براساس یک تحقیق مستقل که ماه گذشته منتشر شد، دانشآموزان سابق این مرکز هنری حدود ۷۰ مورد ادعایی سوءاستفاده جنسی از سوی نزدیک به ۵۰ فرد مرتبط با این مدرسه را از دهه ۱۹۵۰ تا دهه ۲۰۱۰ مطرح کردهاند. در میان این پروندهها، اتهاماتی نیز علیه اپستین و مکسول مطرح شده است.انپیآر پیشتر در ماه فوریه(بهمن) گزارش داده بود که اپستین در محوطه این مدرسه با دو دختر نوجوان آشنا شده و آنها را برای ورود به شبکه خود جذب کرده بود. این موضوع اهمیت ویژهای دارد، زیرا «اینترلوچن» محیطی بود که نوجوانان مستعد و عمدتاً دور از خانواده در آن زندگی و تحصیل میکردند و همین شرایط میتوانست آنها را در برابر افراد سوءاستفادهگر آسیبپذیر کند.
به گزارش فارس، گزارش جدید «انپیآر» تأکید میکند که اپستین تنها فرد متهم در این پرونده گسترده نبوده است. با این حال، حضور او در میان افراد مرتبط با این مدرسه، اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه اپستین در سالهای فعالیت خود از ارتباط با مؤسسات معتبر، افراد ثروتمند و محیطهای نخبهگرا برای ایجاد اعتبار و نزدیکشدن به قربانیان استفاده میکرد. اینترلوچن یک مدرسه شبانهروزی و مرکز تابستانی معتبر برای آموزش هنر به کودکان و نوجوانان است و در طول دههها به محل پرورش هنرمندان شناختهشدهای تبدیل شده است.
انپیآر مینویسد: پرونده اپستین در «اینترلوچن» نیز باید در همین چارچوب دیده شود؛ مدرسهای که نوجوانان مستعد برای تحقق رؤیاهای هنری خود وارد آن میشدند و در برخی موارد بهدلیل اعتماد به مربیان و دوری از خانواده، آسیبپذیر بودند.مرکز اینترلوچن در واکنش به تحقیقات انجامشده، اعلام کرده است که این مؤسسه امروز تفاوت اساسی با شرایط توصیفشده در گزارش دارد و تدابیر جدیدی برای حفاظت از دانشآموزان و حمایت از آنان ایجاد کرده است. با این حال، انتشار این گزارش بار دیگر توجهها را به نقش محیطهای معتبر و نخبهگرا در آمریکا در فراهم کردن امکان دسترسی اپستین و افراد مشابه به نوجوانان جلب کرده است؛ بهویژه اینکه اپستین توانسته بود در چنین محیطهایی به قربانیان احتمالی نزدیک شود، بدون آنکه خطر او در همان زمان بهطور کامل شناسایی شود. براساس تحقیقات انجامشده، دامنه سوءاستفادههای افشاشده در اینترلوچن بسیار گستردهتر از اپستین است، اما پرونده او یکی از مهمترین بخشهای این رسوایی محسوب میشود؛ زیرا نشان میدهد چگونه شهرت، ثروت و ارتباط با مؤسسات معتبر میتوانست برای نزدیکشدن به نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.