سرویس خارجی-

رژیم اسرائیل که پیش‌تر با تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌های لبنان، دامنه تجاوزات خود را در جنوب این کشور گسترش داده بود، حالا با استفاده از پهپادها و مهمات آتش‌زا، جنگل‌ها و اراضی کشاورزی را نیز به آتش می‌کشد، اقدامی که با واکنش شدید مقاومت لبنان و درخواست برای اقدام فوری بیروت روبه‌رو شده است.

در جریان دو-سه روز اخیر، نیروهای رژیم آپارتاید اسرائیل با گسترش دامنه عملیات خود در جنوب لبنان و بقاع غربی، علاوه بر تخریب خانه‌های مسکونی، به استفاده از مهمات آتش‌زا روی آوردند و حریق‌های گسترده‌ای در جنگل‌ها و اراضی کشاورزی ایجاد کردند. طبق گزارش شبکه المنار و خبرگزاری‌های محلی، پهپادهای اسرائیلی از روز شنبه با رهاسازی پرتابه‌های آتش‌زا در محدوده‌ای از ارتفاعات نیحا تا کفرحونه، درختان و پوشش جنگلی مناطق کوهستانی و باغات را شعله‌ور ساختند، آتشی که به سرعت در زمین‌های صعب‌العبور گسترش یافت و تلاش تیم‌های دفاع مدنی لبنان و انجمن بهداشت اسلامی برای مهار آن به‌دلیل ناهمواری منطقه و عدم دسترسی خودروها با دشواری جدی روبه‌رو شد.

همزمان، نیروهای اسرائیلی در بلده زوطر الشرقیه (قضای نبطیه) عملیات تخریب و انفجار خانه‌های مسکونی را ادامه دادند و صبح یکشنبه تخریب گسترده‌ای را در این منطقه اجرا کردند، در حالی که توپخانه نیز مناطق بین زوطر و میفدون، ارتفاعات علی‌الطاهر و اطراف المنصوری را هدف گلوله‌باران قرار داد. گزارش‌های الشرق‌الأوسط و لوريان‌تودِی نیز تأیید می‌کنند که این اقدامات بخشی از گسترش عملیات فراتر از حملات هوایی و توپخانه‌ای بوده و خسارات زیست‌محیطی قابل‌توجهی به جنگل‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی وارد کرده است. دیروز هم العهد گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی، یکشنبه‌‌شب و صبح دوشنبه، نیز با نقض گسترده آتش‌بس در لبنان انفجار مهیبی را در شهرک مجدل زون انجام داد.

دولت لبنان کاری کند!

به گزارش دوشنبه ایرنا به نقل از النشره، جنبش امل لبنان در واکنش به فاجعه زیست‌محیطی و آتش‌سوزی‌های عمدی منتسب به رژیم صهیونیستی در ارتفاعات «یحا» تا «کفرحومنه» در جنوب لبنان که دامنه آن تا بلندی‌های بقاع غربی امتداد یافته است، سلسله مکاتباتی را با مقامات ذی‌ربط، به‌ویژه وزیر محیط‌زیست، انجام داد و از دولت لبنان خواست شکایت رسمی خود را به نهادها و مؤسسات بین‌المللی ارائه کند. این جنبش همچنین خواستار مستندسازی دقیق خسارات زیست‌محیطی ناشی از این آتش‌سوزی‌ها شد تا مسببان آن پاسخگو باشند و این حملات بدون بازخواست باقی نماند. جنبش امل در بیانیه خود اعلام کرد که طبق اطلاعات موجود، آتش‌سوزی‌ها در پی حملات پهپادهای اسرائیلی رخ داده است و نمی‌توان آن را صرفاً یک حادثه تلقی کرد، بلکه این اقدام را باید بخشی از حملاتی دانست که محیط‌زیست و منابع جنگلی لبنان را هدف قرار داده است. از همین‌رو، این جنبش بر ضرورت انجام تحقیقات کامل و فوری درباره این حوادث و اتخاذ تمامی اقدامات قانونی در قبال عاملان آن تأکید کرد. جنبش امل همچنین سیاست رژیم صهیونیستی در تبدیل مناطق هدف قرارگرفته در لبنان به مناطق سوخته و تخریب جنگل‌ها، پوشش گیاهی و محیط‌زیست را محکوم کرد و گفت: محیط‌زیست لبنان عرصه‌ای برای تخریب نیست و حفاظت از زمین و منابع جنگلی این کشور، مسئولیتی ملی و بین‌المللی است. به گفته این جنبش، اکنون تنها خاموش‌کردن آتش کافی نیست، بلکه باید عاملان این اقدامات تحت پیگرد قرار گرفته و ابعاد خسارات وارده نیز به‌طور دقیق مستند شود و همزمان همه امکانات برای جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی‌ها و نجات منابع جنگلی لبنان به‌کار گرفته شود.

جنبش امل در ادامه از ارتش لبنان، نیروهای امنیتی و دفاع شهری به‌دلیل تلاش‌های فوق‌العاده آنها برای کنترل آتش‌سوزی‌ها تقدیر کرد و تأمین تجهیزات آتش‌نشانی زمینی و هوایی را برای دسترسی به مناطق ناهموار و صعب‌العبور ضروری دانست. در بیانیه این جنبش تأکید شده است که گسترش مداوم آتش‌سوزی‌ها، منابع جنگلی و زیست‌محیطی گسترده‌ای را در معرض تهدید قرار داده و این وضعیت نیازمند یک بسیج ملی فوری، بدون هیچ‌گونه تأخیر یا سهل‌انگاری است؛ چرا که سرزمین لبنان «زمین سوخته» نیست، جنگل‌های آن نباید در معرض نابودی قرار گیرند و حفاظت از آنها مسئولیتی ملی است که هیچ کوتاهی را نمی‌پذیرد. گفتنی است روز گذشته نیز حزب‌الله لبنان با محکوم کردن آتش‌زدن مناطق جنگلی جنوب این کشور از سوی رژیم صهیونیستی، این اقدامات را بخشی از روند تخریب محیط‌زیست و زیرساخت‌های لبنان دانست و از دولت و نهادهای مسئول خواست برای توقف آن اقدام کنند. ارتش رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته با حملات پهپادی به مناطق مختلف جنوب لبنان، مسبب آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها در این مناطق شده است؛ آتش‌سوزی‌هایی که علاوه بر تهدید مستقیم منابع طبیعی و پوشش گیاهی، ابعاد گسترده‌تری از خسارات ناشی از حملات اسرائیل به لبنان را نمایان کرده و ضرورت واکنش فوری دولت لبنان و پیگیری این اقدامات در مجامع بین‌المللی را بیش از پیش برجسته کرده است.

واکنش حزب‌الله به گستاخی اسرائیل

همچنین، حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای، اقدام وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در گنجاندن جنوب لبنان در نقشه‌های رسمی این رژیم را سند قطعی طمع‌ورزی صهیونیست‌ها دانست و آن را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که این نقشه، تأییدی بر نیت واقعی دشمن است و نشان می‌دهد مذاکرات مستقیم با دولت لبنان، تنها پوششی برای خرید زمان و تحمیل واقعیت‌های جدید روی زمین است. حزب‌الله مسئولیت این شرایط را متوجه دولت لبنان دانست و با انتقاد شدید از مسیر امتیازدهی، تصریح کرد که دولت باید فوراً مسیر مذاکرات ذلیلانه را متوقف و برای شکایت به شورای امنیت و تشکیل جلسه فوری شورای دفاع اقدام کند. در پی این سخنان هم یک دیپلمات لبنانی، بامداد دوشنبه، خبر داد: «برنامه‌ای برای برگزاری دور جدید مذاکرات میان لبنان و طرف اسرائیلی در ماه آینده وجود ندارد و در صورت برگزاری دور بعدی، احتمالاً این مذاکرات پس از پایان تابستان انجام خواهد شد.»

بهانه‌های بنی‌اسرائیلی صهیونیست‌ها

در حالی که دولت لبنان مدعی بود با مذاکرات مستقیم، در تلاش است به اشغالگری رژیم صهیونیستی پایان دهد، صهیونیست‌ها این‌بار مطالبات جدیدی مطرح کرده‌اند که باعث شده پیچیدگی مذاکرات، دوچندان شود. العهد به نقل از «ابراهیم بیرم» تحلیلگر مسائل سیاسی لبنان نوشته است: این مذاکرات تاکنون راه به جایی نبرده است؛ نه عقب‌نشینی ارتش اسرائیل، نه توقف بمباران و تخریب روستاهای جنوب و نه حتی توقف حملات، بلکه تنها صحبت از درخواست‌ها و آمال میانجی آمریکایی است که خودش به سود صهیونیست‌ها در حال محقق کردن آن است. به گفته بیرم، ظاهراً صهیونیست‌ها به تازگی طرح قدیمی را رو کرده‌اند که مربوط به اسرای لبنانی است. به نحوی که مسئولان اسرائیلی مدعی هستند این اسرا باید با جنازه صهیونیست‌هایی مبادله شود که چندین دهه پیش در لبنان ناپدید شدند که همین مسئله این سؤال را مطرح می‌کند: آیا ما با دور جدیدی از تعلل و بهانه‌تراشی‌هایی روبه‌رو هستیم که به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد؟ بیرم در ادامه نوشت، طرح مجدد مسئله اجساد یهودیان کشته‌شده در لبنان جدید نیست. در مذاکرات سال ۱۹۸۲ که به امضای توافق ۱۷ مه منجر شد، اسرائیل موضوع یهودیانی را که در لبنان مرده بودند، مطرح کرد. مذاکره‌کنندگان اسرائیلی در آن زمان از یکی از اعضای هیئت لبنانی خواستند تا از طریق تماس با سوریه، به روند بازگرداندن جسد جاسوس اسرائیلی «ایلی کوهن» کمک کنند. به گفته این تحلیلگر، هیئت اسرائیلی امروز مذاکرات را پیچیده‌تر می‌کند و قطعاً نمی‌خواهد به آسانی از لبنان عقب‌نشینی کند، بلکه موانع را بیشتر می‌کند. دولت لبنان هم به هر شکلی می‌خواهد مذاکرات را بدون عقب‌نشینی یا بازنگری در عملکرد خود و صرف‌نظر از نتایج، ادامه دهد.