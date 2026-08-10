2000 حمله به 20 پایگاه پنتاگون جهنمی که ایران برای آمریکا ساخت
سرویس خارجی-
والاستریتژورنال در گزارشی راجع به ضربشست ایران به آمریکا در منطقه غرب آسیا نوشته است، ایران با 2هزار حمله هوایی، موشکی و پهپادی، میلیاردها دلار به 20 پایگاه آمریکا در 8 کشور منطقه آسیب زده است.
اگر در یک عبارت بتوان نتیجه جنگ آمریکا علیه ایران را خلاصه کرد از «خسارت محض» شاید نتوان عبارت بهتری پیدا کرد. ترامپ نهتنها نتوانست به اهداف خود در جنگ برسد بلکه برخی گزارشها حاکی است هزینههای آمریکا از این جنگ به یکتریلیون دلار خواهد رسید. رسانهها، کارشناسان و حتی مقامات آمریکایی میگویند موشکهای این کشور نیز برای جنگ با ایران تهکشیده و بازدارندگی آمریکا در جهان نابود شده است. هیچ چشماندازی برای پیروزی در جنگ هم دیده نمیشود و گزارشهای خود منابع آمریکایی نشان میدهد ایران دست برتر را دارد. «مارک اسپر»، وزیر دفاع دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، در همین رابطه تأکید کرده است که شروط جدید ایران برای بازگشایی تنگه هرمز نشان میدهد که «ایرانیان معتقدند دست بالا را دارند و فکر میکنند در حال پیروزی هستند؛ و در واقع همینطور هم هست. این چیزی است که ما اکنون با آن مواجه هستیم.»
به نوشته سیانان، دونالد ترامپ با توهم «تسلیم بیقیدوشرط ایران»، جنگ علیه این کشور را آغاز کرد، اما نهتنها نتوانست ایرانیان را وادار به تسلیم کند، بلکه اکنون با چالش تنگه هرمز و سختتر شدن مطالبات ایران در ازای باز کردن این آبراه روبهرو شده است. والاستریتژورنال روز یکشنبه در گزارشی نوشته بود که رئیسجمهور آمریکا به مشاوران خود گفته که ممکن است فقط به باز شدن تنگه هرمز رضایت دهد و بدون یک توافق هستهای جنگ با ایران را به پایان برساند. این اظهارات به نوشته سیانان از سوی همان کسی مطرح شده که در روزهای آغازین جنگ، از ایرانیان میخواست «تسلیم شوند.» او همچنین بارها (دستکم هفت مرتبه) مجبور شده تا از تهدیدات خود علیه ایران عقبنشینی کند. سیانان در گزارش دیگری به نقل از تحلیلگران نوشته است که با ورود جنگ ایران به ششمین ماه خود، فشارهای داخلی و کاهش ذخایر تسلیحاتی، دست واشنگتن را برای ادامه جنگ بستهتر کرده و آن را بیش از پیش به سوی راهی برای پایان دادن به درگیری سوق داده است.
ترامپ باخت
برای اینکه عمق فاجعه شکست ترامپ در جنگ درک شود کافی است به اظهارات «کریس مورفی» عضو دموکرات سنای آمریکا توجه شود. این سناتور آمریکایی در در مصاحبه با انبیسینیوز میگوید: «دونالد ترامپ این جنگ را باخته است. آمریکا ضعیفتر و ایران قویتر شده است. هزینه بازگشایی تنگه هر روز افزایش مییابد. به اصطلاح توافقی که هماکنون روی میز است، سالانه ۱۰۰میلیارد دلار به ایران پرداخت میکند تا تنگه را بازگشایی کند. این یکسوم کل اقتصاد ایران است. واقعاً چه پیروزی بزرگی برای ایران است در پایان این جنگ، برای بازگشایی تنگه پول دریافت میکنند، برای بازسازی ارتش خود پول دریافت میکنند، برای بازسازی حمایت از نیابتیهای خود (جبهه مقاومت) در منطقه پول دریافت میکنند.» با این حال، قانونگذار آمریکایی دستیابی به یک توافق بد برای آمریکا را بهتر از عدم توافق و تداوم درگیریها دانست و گفت: «من از یک توافق برای پایان دادن به این جنگ و بازگشایی تنگه هرمز حمایت خواهم کرد. من آماده حمایت از یک توافق بد برای پایان دادن به این جنگ و بازگشایی تنگه هستم، زیرا تنها توافقی که در این مقطع زمانی در دسترس است، توافقی بسیار بد است، اما جنگ باید پایان یابد، زیرا هر روز که جنگ ادامه مییابد، آمریکا ضعیفتر و ایران قویتر میشود و مردم آمریکا با افزایش بیوقفه قیمتها متضرر
میشوند.»
گزارش افشاگرانه والاستریتژورنال
به عدم بازگشایی تنگه هرمز، تهکشیدن مهمات آمریکا، خسارت دهها میلیارد دلاری اقتصاد آمریکا، افزایش بیوقفه قیمتها در آمریکا، نابودی قدرت بازدارندگی این کشور، نابودی پایگاههای آمریکا در منطقه غرب آسیا را نیز اضافه کنید. در حالی که دونالد ترامپ دائماً مدعی نابودی توان نظامی ایران است و تلاش میکند واقعیتهای جنگ را کتمان کند، والاستریتژورنال در گزارشی از جهنمی که ایران برای آمریکا در منطقه غرب آسیا ساخته، نوشته است: ایران میلیاردها دلار به تجهیزات و تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه خسارت زده است. به گزارش والاستریتژورنال، از آغاز جنگ رمضان، ایران بیش از ۲هزار حمله هوایی، موشکی و پهپادی به پایگاههای آمریکا در سراسر غرب آسیا انجام داده و حداقل به ۲۰ سایت در ۸ کشور آسیب زده است. در این حملات ۴۲ فروند هواپیما منهدم یا آسیب دیدهاند.
به گزارش فارس، این روزنامه آمریکایی همچنین با استناد به تصاویر ماهوارهای، فیلمهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی و مصاحبهها، به خسارت قابلتوجه حملات ایران به پایگاه پشتیبانی دریایی بحرین که میزبان ناوگان پنجم آمریکا است، پرداخته است. براساس این گزارش، این خسارت شامل آسیب به ساختمان مقر، پایانههای ارتباطات ماهوارهای، انبارها، یک پادگان و سایر زیرساختها بوده و هزینه بازسازی صرفاً برای این پایگاه حدود ۴۰۰میلیون دلار برآورد شده است. این روزنامه تأکید کرده که این حملات ایران، نشاندهنده تهدید رو به رشد موشکها و پهپادهای ایرانی است و آمریکا برای دفاع از پایگاههای فرامرزی، زیرساختهای حیاتی و نیروهای خود به اندازه کافی آمادگی ندارد.
نبرد خونین بر سر تنگهها
«فارن پالیسی» هم در گزارشی با اشاره به اینکه پس از جنگ ایران، آبراههای جهانی صحنه درگیریهای خونین خواهند بود، نوشته است: با زوال هژمونی آمریکا، نظم جهانی متکی بر امنیت آبراهها فروپاشیده است. جهان بار دیگر به دوران درگیریهای خونبار بر سر گلوگاههای دریایی بازگشته و جغرافیای جنگ، جایگزین ثبات دستوری ایالات متحده شده است؛ واقعیتی که هزینههای سنگینی بر اقتصاد جهانی تحمیل میکند.
این گزارش میافزاید: حدود ۹۰درصد کالاهای مورد مبادله در جهان از طریق دریا جابهجا میشوند. اقدامات هولناک ترامپ، برخلاف امید برخی از حامیان او در جناح چپ افراطی و راست افراطی، نشاندهنده کنار کشیدن امپراتوری نیست، بلکه نشانه انحطاط آن است. اگر این شکست جبران نشود، آبراههای جهان بار دیگر به عرصههایی برای کشمکشهای خشونتبار تبدیل خواهند شد؛ همانگونه که در طول تاریخ بارها چنین بودهاند.
هشدار مرشایمر
استاد برجسته روابط بینالملل هم با اشاره به افشای آمار مصرف ۸۰درصد موشکهای تاد و 65درصد پاتریوتهای آمریکا در جنگ با ایران، هشدار داد که واشنگتن بهشدت به ذخایر سلاحهای پیشرفته خود آسیب زده که توان نظامی این کشور را در مناطق حیاتی مثل شرق آسیا با تهدید جدی مواجه کرده است.
وی گفت: قبل از شروع جنگ، ژنرال کین (رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا) به ترامپ هشدار داده بود که برای جنگ با ایران، ذخایر محدودی مهمات داریم و قطعاً نمیتوانستیم جنگی طولانی را پیش ببریم. این استاد و تحلیلگر سرشناس آمریکایی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی که بسیاری آن را گیر افتادن ترامپ در جنگی خودخواسته توصیف میکنند، گفت: اما اتفاقی که افتاده، این است که ما درگیر جنگی طولانیمدت شدهایم و شگفتآور است که تا چه حد انبار مهمات پیشرفته خود را خالی کردهایم و جایگزینی این سلاحها کار آسانی نخواهد بود. به گزارش فارس، مرشایمر درخصوص افشای گزارشهای اخیر درباره کاهش موجودی موشکهای رهگیر آمریکا که خشم ترامپ را برانگیخته، گفت: به گمان من، این اطلاعات را فردی لو داده که میداند اصل ماجرا چیست، تا حد زیادی به این منظور که پیام روشنی بفرستد که جنگ با ایران باید پایان یابد. و هرگونه تشدید تنش در این جنگ، به طور قطع بدون آسیب بیشتر به انبار مهمات پیشرفته ما ممکن نیست.