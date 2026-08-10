سرویس خارجی-

گروه تازه‌تأسیس مقاومت در سوریه با انتشار پیام ویدئویی از اجرای عملیات علیه نظامیان صهیونیست در غرب درعا، واقع در جنوب این کشور، خبر داد.

گروه اولی‌البأس (جبهه مقاومت اسلامی در سوریه) نخستین‌بار در

۹ ژانویه ۲۰۲۵/۲۰ دی ۱۴۰۳ با نام «جبهه آزادسازی جنوب» اعلام موجودیت کرد و خبر داد که بخشی از تجهیزات نظامی باقی‌مانده از دوران بشار اسد را در اختیار دارد؛ این گروه جوان حدود دو روز بعد (۱۱ ژانویه ۲۰۲۵/۲۲ دی ۱۴۰۳) نام خود را به «جبهه مقاومت اسلامی در سوریه- اولی‌البأس» تغییر داد و به‌زودی آغاز عملیات نظامی علیه حضور اسرائیل در جنوب سوریه را مطرح کرد که از جمله شامل اعلام اعزام نیرو در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵/۲۴ دی ۱۴۰۳، خبر سرنگونی یک پهپاد اسرائیلی در ۲۱ یا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵/

۲ یا ۷ بهمن ۱۴۰۳، حمله به نیروهای صهیونیست در روستای ترنجه قنیطره در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵/۱۲ بهمن ۱۴۰۳ و شلیک راکت به سمت بلندی‌های جولان در ۳ ژوئن ۲۰۲۵/۱۴ خرداد ۱۴۰۴ می‌شود و از آن زمان مسئولیت چندین درگیری دیگر با نیروهای اسرائیلی را نیز برعهده گرفته است.

به گزارش مهر، حالا گروه اولی‌البأس، بامداد دوشنبه، از هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در غرب درعا در جنوب سوریه خبر داده است. براساس این گزارش، حمله به پایگاه العکو در پادگان الجزیره متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه حوض یرموک در حومه غربی درعا انجام شده است. اولی‌البأس با انتشار ویدئویی اعلام کرد که این تصاویر بخشی از حمله مستقیم و متمرکز به این پایگاه را نشان می‌دهد. گروه مذکور تصریح کرد که این حمله در واکنش به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و برای گرفتن انتقام خون قربانیان انجام شده است.

تجاوز رژیم آپارتاید

خبر دیگر آن‌که ارتش رژیم صهیونیستی صبح روز دوشنبه با دو تانک و تعدادی خودروی نفربر نظامی به منطقه «تل ابوقبیس» در حومه قنیطره واقع در جنوب سوریه تجاوز کرد. اخیراً نیز نظامیان رژیم صهیونیستی به همراه پنج خودروی نظامی وارد روستای «عین زیوان» در استان قنیطره سوریه شدند. نظامیان اشغالگر پس از ورود به این روستا، در داخل آن یک پست ایست و بازرسی ایجاد کرده‌اند. از زمان سقوط دمشق در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند. همچنین اسرائیل بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل‌الشیخ» را به اشغال خود درآورده است. علاوه بر استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز ۳۲ بار هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌ها بوده است.