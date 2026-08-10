روزنامه انگلیسی «دیلی‌تلگراف» با استناد به آمار مرکز سلامت روان صهیونیست‌ها گزارش داد که بحران روانی جامعه صهیونیستی بعد از حوادث جنگ غزه، ۷۰درصد تشدید شده است.

این رسانه انگلیسی در گزارش خود آورده است، تنها در این ماه، سه خودکشی در ارتش صهیونیستی ثبت شده که دو نفر از آنها زن و یک نفر مرد بودند و مجموع خودکشی‌ها در سال جاری را از آغاز آن به ۱۷ مورد رسانده است که بالاترین نرخ در ۱۵ سال گذشته است. به گزارش مهر، در این گزارش اشاره شده است که «کلالیت»، بزرگ‌ترین بیمارستان روانی در سرزمین‌های اشغالی، در مطالعه‌ای دریافته است که اختلال اضطراب پس از سانحه در میان عموم صهیونیست‌ها بعد از جنگ غزه، ۷۰ درصد افزایش یافته است. روزنامه «یدیعوت آحارانوت» هم چندی پیش در گزارشی نوشته بود: ارتش اسرائیل اقدامات متعددی برای ارائه خدمات توانبخشی به نظامیانی که دچار اختلالات روانی شدید هستند، اتخاذ کرده، اما این بحران همچنان ادامه دارد.