مقاومت عراق: در مقابل غارتگری آمریکا سکوت نخواهیم کرد

دبیرکل جنبش نجباء عراق، با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در این کشور، هشدار داد محور اصلی پروژه آمریکا در عراق سرقت و غارت منابع و ثروت‌های این کشور است و مقاومت عراق در برابر این اقدامات سکوت نخواهد کرد.

شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نجباء عراق، محور اصلی «پروژه خبیثانه آمریکا» در عراق را سرقت و غارت ثروت‌های این کشور دانست و گفت: مقاومت عراق در برابر سرقت و غارت منابع و معیشت مردم سکوت نخواهد کرد. به گزارش ایرنا، وی همچنین خواستار خارج‌کردن نفت عراق از قیمومت آمریکا شد و گفت: درآمد حاصل از فروش نفت باید به بغداد تحویل داده شود و به گفته وی، نباید در اختیار «قیمومت غارتگر» قرار گیرد. همزمان، مقداد الخفاجی، نماینده پارلمان عراق گفت: «سلاح‌ مقاومت تا زمانی که نیاز به آن برطرف شود، یعنی زمانی که دولت بتواند کنترل کامل را بر حریم هوایی، زمینی و آب‌ها، به دور از هرگونه دخالت خارجی، به‌ویژه آمریکا، اعمال کند، همچنان باقی خواهد ماند.»