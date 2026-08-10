نایب‌رئیس ‌مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن آمریکایی- صهیونیستی با مشت محکم نیروهای مسلح به صورت عملی متوجه شده است که بازگشایی تنگه هرمز هیچ راه‌حل نظامی ندارد و باید به نظم جدید منطقه تن در دهد.

علی نیکزاد، نایب‌رئیس‌ مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه (۱۹ مرداد 1405) مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، در نطق پیش از دستور خود ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌های آزادگان جهان در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام به ویژه ایام اربعین، گفت: بر خود وظیفه می‌دانم از خدمات همه دستگاه‌های مسئول و خدمت‌رسان که در تسهیل سفر و زیارت قریب به سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از هموطنان عزیزمان، شبانه‌روزی تلاش کردند، سپاسگزاری کنم.

وحدت و برادری ملت ایران و عراق

نایب‌رئیس‌مجلس در ادامه با اشاره به مهمان‌نوازی مردم عراق در میزبانی از زائران اربعین حسینی، گفت: بر خود وظیفه می‌دانم که از طرف خود و همکارانم در مجلس شورای اسلامی، از میزبانی و مهمان‌نوازی گرم دولت و ملت عراق از زائران حماسه عظیم پیاده‌روی اربعین تقدیر و تشکر کنم. تشییع باعظمت پیکر رهبر شهید انقلاب بر دوش‌های مردم وفادار عراق و میزبانی برادرانه آن‌ها از زائران اربعین نشانه‌های بزرگی مبنی بر وحدت و برادری بین دو ملت ایران و عراق است.

قرار نیست تنگه هرمز

به شرایط قبل از جنگ بازگردد

وی در ادامه به شرایط حاضر منطقه و جنگ تحمیلی سوم اشاره و عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا در روزهای جنگ با گفت‌وگو و تفهیم واقعیت‌های میدان، دشمن متجاوز و متوهم را به این واقعیت آگاه کند که قرار نیست تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بازگردد. متأسفانه آن‌ها تلاش کردند خودشان را به ندانستن بزنند، اما گذشت زمان بزرگ‌ترین معلم برای انسان‌های متوهم است و امروز دشمن آمریکایی- صهیونیستی با مشت محکم نیروهای مسلح به صورت عملی متوجه شده است که بازگشایی تنگه هرمز هیچ راه‌حل نظامی ندارد و باید به نظم جدید منطقه تن در دهد.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که در مذاکرات با دولت دوست و همسایه‌مان عمان تأکید کرده است، هیچ مسیری را غیر از مسیر مورد توافق ۲ کشور به رسمیت نمی‌شناسد و مسیر تعیین شده توسط نیروهای مسلحِ مقتدر جمهوری اسلامی ایران، تنها مسیر ممکن برای تردد کشتی‌ها آن هم با انجام شرایط تعیین شده توسط دولت جمهوری اسلامی است.

نیکزاد ادامه داد: در این مسیر، همه ارکان حاکمیت گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا و رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای(مدظله العالی) هستند و متعهدانه خود را ملتزم به اجرای اوامر ایشان می‌دانند.

مهم‌ترین اولویت

کاستن مشکلات اقتصادی کشور است

نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید مجدد بر وحدت و همدلی آحاد مسئولین و کارگزاران نظام مقدس اسلامی و اتحاد مقدس ملت ایران، عنوان کرد: همه تریبون‌داران و مسئولان اجرائی مبتنی بر وظیفه انقلابی خود، به فرموده رهبری مکلفند حتی از اختلافات موجه نیز عدول کنند. در این مسیر مهم‌ترین اولویت برای همه ما تلاش برای کاستن مشکلات اقتصادی کشور و ارتقاء معیشت مردم عزیز ایران اسلامی است. از کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز خواهش می‌کنم در تعامل با وزارتخانه‌های با قوت این نکته را مورد توجه قرار دهند و گزارش اقدامات مؤثر اقتصادی را در اختیار مردم عزیزمان قرار دهند.

سلیمی: تفاهم نامه احتمالی ایران و عمان

باید در مجلس تصویب شود

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی دوشنبه (۱۹ مردادماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت:

بر اساس این اصل عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بنابراین هر آنچه درخصوص تفاهم نامه میان کشورمان و عمان درخصوص تنگه هرمز وجود دارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: همچنین درخصوص این تفاهم نامه و مذاکرات براساس اصل ۸۴ قانون اساسی، نمایندگان مجلس باید نظر دهند بنابراین لازم است که هیئت مذاکره‌کننده، موضوعات را با نمایندگان در میان بگذارند تا نمایندگان از این تفاهم‌نامه مطلع شوند.

وی افزود: بر اساس این دو اصل، اگر تفاهم‌نامه‌ای درخصوص تنگه هرمز به امضای دو کشور ایران و عمان رسید، تصویب نهائی باید در مجلس صورت گیرد لذا از هیئت مذاکره‌کننده در خواست داریم که این مورد را مدنظر قرار دهد.

علی نیکزاد ثمرین که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت، در پاسخ به این اخطار گفت: به طور قطع هر تفاهم نامه‌ای میان کشورمان با سایر کشور باید از طریق مجلس به تصویب نهائی برسد بنابراین اگر این تفاهم‌نامه درخصوص تنگه هرمز به امضای دو کشور رسید، باید این تفاهم‌نامه در مجلس نیز بررسی و به تصویب نهائی برسد.

گودرزی: نباید دوقطبی کاذب صلح و جنگ ایجاد شود

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز عصر روز دوشنبه (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) طی نشست خبری، اظهار کرد: ملت ایران اجازه غلط‌های زیادی را به آمریکا و نظام سلطه نمی‌دهد و ملت ایران پیروز نهائی است.

وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم دوقطبی در کشور شکل گیرد، تصریح کرد: نباید دوقطبی کاذب صلح و جنگ ایجاد شود، چرا که این کار ناعادلانه، غیرمنصفانه و غیرشرافتمندانه است. جنگ ما مبنایی است، چرا که ما استقلال‌طلب هستیم و آن‌ها سلطه‌طلب هستند و ما نمی‌خواهیم بیگانگان برای ما تصمیم بگیرند.

هر توافقی درباره خزر

بدون تأیید مجلس فاقد اعتبار است

وی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال کاهش سهم ایران از دریای خزر و اینکه آیا توافقی در این زمینه از سوی دولت به امضا رسیده یا در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم، هنوز چنین موضوعی به مجلس ارائه نشده است. هر توافقی نیز که در دولت‌های گذشته در این زمینه صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار خواهد بود، مگر آنکه به تأیید مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.

وی ادامه داد: تردیدی نداشته باشید که مجلس با حساسیت بالا و با محوریت تأمین سهم منطقی ایران و صیانت از منافع ملی، به این موضوع ورود خواهد کرد. همچنین تأکید می‌کنم هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شود، حتماً در زمان مناسب و در همان مقطع، به اطلاع مردم خواهد رسید.

پاین نماینده مجلس تصریح کرد: مجلس نسبت به این موضوع حساسیت کامل دارد و اطمینان داشته باشید که بدون هیچ تعارفی و صرفاً بر مبنای منافع ملی، موضوع را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به برداشت کشورهای دیگر از منابع دریای خزر، مجلس چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و دولت را با چه محدودیت‌ها، قیود و الزاماتی مواجه کند، گفت: در این زمینه دیدگاه مشخصی دارم و با کارشناسان نیز جلساتی برگزار کرده و موضوع را به‌صورت مفصل مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ با این حال، از آنجا که در جایگاه سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس قرار دارم، اجازه دهید این لایحه ابتدا به مجلس ارجاع شود و در چارچوب تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن، می‌توانیم درباره جزئیات و ابعاد مختلف موضوع با سهولت بیشتری صحبت کنیم.

وی افزود: تصور می‌کنم به‌صورت غیرمستقیم نیز اشاره کردم که این مسئله از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و قطعاً مجلس شورای اسلامی با دقت و حساسیت لازم آن را بررسی خواهد کرد، چراکه موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

سیاست‌های دولت باید

در جهت حفظ قدرت خرید خانوار باشد

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در ادامه، درباره سیاست‌های دولت برای حفظ قدرت خرید خانوار نیز گفت: سیاستی که اتخاذ می‌شود باید در جهت حفظ قدرت خرید مردم و خانوارها باشد. البته این موضوع به این معنا نیست که دولت الزاماً باید به دنبال افزایش قیمت‌ها باشد.

وی تأکید کرد: علاوه ‌بر این، لازم است سیاست‌ها نیز اصلاح و تغییر پیدا کنند. یکی از موارد مهم، اصلاح شیوه دهک‌بندی است؛ چراکه در شرایط فعلی، دهک‌بندی به شکل جمعیتی انجام شده و جمعیت کشور را به ۱۰ دهک برابر تقسیم کرده‌اند، در حالی که مبنای صحیح باید دهک‌بندی درآمدی باشد.

به گزارش مهر، گودرزی ادامه داد: هم روش دهک‌بندی باید اصلاح شود و هم باید به هر شکل ممکن، منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی و تأمین شود.

اعتراض ۶۳ نماینده مجلس

به توسعه اختیارات رئیس‌جمهور در فضای مجازی

جمعی از نمایندگان مجلس با اعتراض به مصوبه دولت درباره مدیریت فضای مجازی، نسبت به توسعه اختیارات رئیس‌جمهور هشدار دادند و خواستار بررسی ابعاد قانونی و شرعی این مصوبه از سوی شورای نگهبان شدند.