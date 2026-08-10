آمریکا و بحران ذخایر موشکی بعد از جنگ با ایران
یک سالن ورزشی در شهرستان لامرد در جنوب استان فارس به فاصلهای کم توسط دو تیر موشک Prsm هدف قرار گرفت که در این جنایت جنگی ۲۱ نفر از هموطنان ما از جمله ۴ کودک به شهادت رسیده و ۱۰۰ نفر نیز مجروح شدند.
مسئله استفاده بیش از حد ارتش آمریکا از ذخایر موشکهای حساس دوربرد خود از اواسط جنگ رمضان تاکنون بارها و بارها در رسانههای آمریکایی و به نقل از مقامات رسمی این کشور بیان شده است. اما یکی از جالبترین و جدیدترین روایتها درخصوص وضعیت موشکهای بالستیک کوتاه برد تاکتیکی سری ATACMS و سری Prsm است. روایتهایی که نشان میدهد هر دو موشک تقریبا در زرادخانه آمریکا به پایان رسیدند. در ادامه نگاهی به این موشکها و وضعیت آمریکا بعد از اتمام این موشکها خواهیم داشت.
ATACMS ستون فقرات اصلی پرتابههای دقیق زمینی آمریکا
موشک بالستیک کوتاهبرد سری ATACMS (مخفف واژه Army Tactical Missile System) به معنی سیستم موشکی تاکتیکی نیروی زمینی از مهمترین تسلیحات دورایستا ارتش آمریکا است. این موشک به صورت کلی در ۵ مدل اصلی با کدهای ام ۳۹ بلوک ۱، ام ۳۹ آ ۱، ام ۳۹ آ ۲، ام ۴۸ و ام ۵۷ عرضه شده است. این موشکها در مدل اولیه دارای برد ۱۶۵ کیلومتر و در سایر مدلها دارای برد ۳۰۰ کیلومتر است. در مدل اولیه صرفا از سیستم هدایت اینرسیایی استفاده شده و در سایر مدلها از ترکیب سیستم اینرسیایی و هدایت جی پی اس بهره گرفته میشود. این موشک در حدود ۱۶۷۰ کیلوگرم وزن داشته، طول آن در حدود ۴ متر و قطر آن نیز در حدود ۶۱۰ میلیمتر است. همه موشکها از پیشران سوخت جامد بهره برده و سرعت آنها نیز در حدود ۳ ماخ برآورد میشود. این موشک همچنین در جریان جنگ روسیه و اوکراین در مدلهای مختلف به طرف اوکراینی تحویل شده و نقش مهمی در ضربه زدن به واحدهای روسی خصوصا در شبه جزیره کریمه داشت. به غیر از آمریکا و اوکراین کشورهای دیگری مثل امارات، قطر، ترکیه، بحرین، استونی، لهستان و رومانی نیز از کاربران موشکهای سری ATACMS هستند.
موشک Prsm؛ عامل جنایت لامرد
نسل جدید موشکهای زمین به زمین کوتاه برد برای نیروی زمینی ارتش و سپاه تفنگداران دریایی آمریکا که قابلیت شلیک هم از سامانههای ام ۲۷۰ و هم هیمارس را دارند Prsm مخفف (Precision Strike Missile) به معنی موشک تهاجم دقیق است. موشکی که اولین استفاده رزمی از آن توسط ارتش آمریکا و در جریان جنگ رمضان بود و در همان ابتدا یکی از جنایات جنگی خونین را نیز رقم زد.
در سال ۲۰۱۶ رقابت برای جایگزینی موشکهای سری ATACMS بین دو شرکت آمریکایی لاکهید مارتین و ریتیان آغاز شد. رقابتی که در نهایت به پیروزی شرکت لاکهید مارتین انجامید و بحث توسعه و ساخت موشک بالستیک کوتاه برد Prsm از درون آن متولد شد. موشک جدید با برد اولیه ۵۰۰ کیلومتر برای هدف قرار دادن دقیق نقاط ثابت در روی زمین برنامهریزی شده و سیستم هدایت آن ترکیبی از هدایت سیستم اینرسیایی و جی پی اس است. وزن کلی این موشک بین ۹۰۰ کیلوگرم الی ۱ تن برآورد شده و وزن سر جنگی آن در حدود ۹۰ کیلوگرم وزن دارد. سر جنگی این موشک شامل مواد منفجره شدید الانفجار و البته قابلیت ترکش شوندگی دارد. طول موشک ۴ متر و عرض آن ۴۳۰ میلی متر است. در روز ۹ اسفند ماه در آغاز جنگ رمضان و ساعاتی بعد از جنایت کشتار مدرسه میناب یک سالن ورزشی در شهرستان لامرد در جنوب استان فارس به فاصلهای کم توسط دو تیر موشک Prsm هدف قرار گرفت که در این جنایت جنگی ۲۱ نفر از هموطنان ما از جمله ۴ کودک به شهادت رسیده و ۱۰۰ نفر نیز مجروح شدند.
کفگیر موشکی آمریکا به ته دیگ خورد!
از اواسط جنگ رمضان زمزمهها درخصوص کاهش شدید ذخایر برخی موشکهای گران قیمت در زرادخانه ارتش آمریکا به گوش میرسید. در ابتدا با موشکهای سری ATACMS آغاز میکنیم؛ در گزارشی از کنگره آمریکا تعداد موجودی این موشک در زرادخانه نیروهای مسلح آمریکا به سال ۲۰۱۹ در حدود ۱۷۲۵ تیر بوده است. در سال بعدی یعنی ۲۰۲۰ نیز قراردادی برای خرید یا ارتقاء و نوسازی در مجموع ۲۸۲ تیر موشک دیگر به امضاء رسیده و در نهایت تا قبل از شروع جنگ اوکراین به صورت تقریبی کارشناسان رقم موجودی موشکهای ATACMS در زرادخانه ارتش آمریکا رقمی در حدود ۱۸۵۰ الی ۲۰۰۰ تیر برآورد کردند. در سال ۲۰۲۳ اولین سری از موشکهای ATACMS به اوکراین منتقل شد که شامل ۲۰ تیر بود. در بهار سال ۲۰۲۴ نیز اعلام شد که آمریکاییها در یک بسته کمکی جدید برای اوکراین بیش از ۱۰۰ تیر از این موشکها را به کیف منتقل کردند اما رقم دقیقی اعلام نشد. با احتساب این ارقام به صورت حدودی و بر اساس اطلاعات موجود در منابع آشکار میتوان گفت ایالات متحده آمریکا با تعداد تقریبا بین ۱۷۰۰ الی ۱۹۰۰ تیر از این موشک وارد جنگ رمضان شده است. از این جا به بعد است که روایتها و اعداد درخصوص این موشک جالب میشود. نشریه نیویورک تایمز در گزارشی در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که در جریان جنگ رمضان در مجموع بیش از ۱۰۰۰ تیر موشک ATACMS و Prsm شلیک شده است. برای فهم بهتر موضوع باید حالا به سراغ تعداد موشکهای تحویلی سری Prsm برویم. این موشکها که تحویل آنها از سال ۲۰۲۱ به ارتش آمریکا آغاز شده در ابتدا روند تولید با نرخ پایین را در سالهای اخیر تجربه کردند. در سال ۲۰۲۵ میلادی بود که ارتش آمریکا اولین سفارش برای ۴۰۰ تیر در سال را داد که البته این رقم در حال حاضر در حال تولید است و مشخصا وارد سازمان رزم ارتش آمریکا نشده است. بر اساس دادههای موجود از سالهای قبل میتوان تعداد دریافتیهای موشکهای Prsm ارتش آمریکا را در حدود ۴۰۰ تیر بوده است. و البته با این اوصاف اولین اخبار هم درخصوص موشک Prsm بود که منتشر شد. نشریه ایویشن ویک از جمله معتبرترین و قدیمیترین نشریات در حوزه هوافضا و مسائل نظامی در دنیا در اوایل بهار امسال اعلام کرد که تمام موشکهای Prsm ارتش آمریکا تقریبا در همان اوایل درگیری با ایران مصرف و تمام شده است. اما در هفتهای که گذشت در ابتدا گزارشی در نشریه آمریکایی واشنگتن پست منتشر شد که در آن به این مطلب اشاره شده که تنها در هفتههای ابتدائی جنگ رمضان آمریکایی بیش از ۱۳۰۰ تیر موشک ATACMS شلیک کردند. به این نکته دقت کنید که بحث مربوط به نه کل جنگ و ایضا درگیریهای بعدی و فقط هفتههای اولیه بوده و رقم نیز بیش از ۱۳۰۰ تیر اعلام شده است. تا به این جای داستان میدانیم که موشکهای سری Prsm کلا تمام شدند و با فرض حتی تعداد ۱۹۰۰ تیر موشک ATACMS در زرادخانه آمریکا پیش از آغاز جنگ رمضان یعنی در اواسط جنگ تنها ۶۰۰ تیر موشک آتکامز برای آمریکاییها باقی مانده بوده است. اما آخرین گزارش مربوط به خبرگزاری رویترز است که درخصوص کمبود مهمات مختلف و مصرف بالای آنها توسط ارتش آمریکا در جنگ با ایران صحبت کرده و درخصوص موشکهای سری Prsm و ATACMS از عبارت «تقریبا تمام» موشکها استفاده، به نقل از دو منبع خبر داده است. مسئله به نوعی با تاکتیکها و تفکر جنگی آمریکا در این نبرد نیز مطابق است. آمریکا به دلیل ترس از دست دادن پرندههای سرنشیندار یا بحث وارد کردن نیروهای زمینی به داخل ایران تا جایی که توانسته از مهمات دورایستا استفاده کرده و در بحث پدافندی نیز برای حفظ نیروهای خود در منطقه و در تلاش برای ساکت نگاه داشتن متحدانی که در خاک آنها پایگاه داشته و هدف حمله ایران قرار گرفتند حجم بسیار زیاد و بیش از حد استانداردی از مهمات پدافندی را استفاده کرده است. به گزارش مشرق، روایتها و گزارشهای بعدی از خشم ترامپ از درز اطلاعات درخصوص کمبود موشکهای آمریکایی و ایجاد یک خلأ در توانایی آمریکا که به روایتی هم باعث تن دادن آمریکا به آتشبس در خاورمیانه شده و هم از طرف دیگر تا حداقل تا سال ۲۰۲۹ و حتی بیش از آن موضع این کشور را در برابر رقیب اصلی جهانی یعنی چین شدیدا تضعیف میکند نشان میدهد که این گزارشها درست و با روایتی دقیق
هستند. در پایان و در یک جمعبندی باید گفت که رئیسجمهور آمریکا با تصور یک پیروزی سریع جنگی را آغاز کرد که بدون دست یافتن به اهدافش باعث هم تخلیه زرادخانه تسلیحات مهمش شد، هم از طرف با مشکلی به نام بسته شدن تنگه هرمز رو به رو شده و از سمت دیگر با حجم زیادی از پایگاههای منهدم شده و فشار برای خروج از منطقه قرار دارد.