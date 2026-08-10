کد خبر: ۳۳۵۸۵۵
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
از سوی رئیسجمهور صورت گرفت
انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور با انتشار پستی خبر داد: با حکم رئیسجمهور، محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: نظر به استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورایعالی امنیت ملی و پذیرش مسئولیت جدید، با حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان، محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.