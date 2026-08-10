کد خبر: ۳۳۵۸۵۴
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
شما برويد، منطقه آرام مىشود(درمکتب امام)
آمریکا در هر نقطهاى كه دستش برسد مىگويد ما براى صلح مىخواهيم برويم و لكن فساد ايجاد مىكند. نمىدانم اين مَثَل را شما شنيديد يك بچه، پسر كوچكى بود كه يك نفر آدم كريهالمنظر كه صورتش جورى بود كه بچهها از او مىترسيدند، او بغلش گرفته بود و او از ترس همين آدم گريه مىكرد، اين مىگفت نترس من اينجا هستم، يك كسى به او گفت كه آقا اين از تو مىترسد، تو اين را بگذار زمين، اين آرام مىشود. حالا اينها، قدرتهاى بزرگ، آمده در افغانستان مىگويد نترسيد ما اينجاييم! در لبنان هم نترسيد، ما اينجا هستيم! خوب، اين مردم از شما مىترسند، خوب، شما برويد كنار مردم آرام مىگيرند.
صحیفه امام؛ ج18؛ ص238 | جماران؛ 16 آذر 1362