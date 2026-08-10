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کد خبر: ۳۳۵۸۵۴
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
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شما برويد، منطقه آرام مى‌شود(درمکتب امام)

آمریکا در هر نقطه‏اى كه دستش برسد مى‏گويد ما براى صلح مى‏خواهيم برويم و لكن فساد ايجاد مى‏كند. نمى‏دانم اين مَثَل را شما شنيديد يك بچه، پسر كوچكى بود كه يك نفر آدم كريه‌المنظر كه صورتش جورى بود كه بچه‏ها از او مى‏ترسيدند، او بغلش گرفته بود و او از ترس همين آدم گريه مى‏كرد، اين مى‏گفت نترس من اينجا هستم، يك كسى به او گفت كه آقا اين از تو مى‏ترسد، تو اين را بگذار زمين، اين آرام مى‏شود. حالا اينها، قدرت‏هاى بزرگ، آمده در افغانستان مى‏گويد نترسيد ما اينجاييم! در لبنان هم نترسيد، ما اينجا هستيم! خوب، اين مردم از شما مى‏ترسند، خوب، شما برويد كنار مردم آرام مى‏گيرند.
صحیفه امام؛ ج18؛ ص238 | جماران؛ 16 آذر 1362

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