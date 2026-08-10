گزارش رسانه اسرائیلی از نفوذ اطلاعاتی ایران در سرزمینهای اشغالی
یک رسانه صهیونیستی به عمق نفوذ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در فلسطین اشغالی اذعان کرد.
پایگاه خبری عبریزبان واینت در گزارشی از خیل عظیم صهیونیستهایی که برای ایران جاسوسی میکنند، پرده برداشت و سراغ کسانی رفت که نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی ادعا میکنند بهدلیل همکاری با ایران دستگیر شدهاند.
این در حالی است که بهگفته کارشناسان فهرست اعلامشده فقط موارد کشفشده هستند و بهطورحتم بسیار افراد بیشتری همچنان مشغول فعالیت هستند.
در مقدمه این گزارش آمده است: از قدس شرقی و بنیبراک تا بئرالسبع و (اللد)؛ از نوجوانی 13ساله تا پیرمرد 72ساله که به ایران هم سفر کرده است، همگی آنها سربازان، افراد عادی و مهاجران تازهوارد هستند که گفته میشود ظرف تنها دو سال، دستگاه اطلاعاتی ایران توانسته است با سادهترین روشها دهها اسرائیلی را بهخدمت بگیرد؛ اقداماتی که در برخی موارد به دیوارنویسی محدود میشد و در مواردی دیگر، تا نفوذ به نزدیکترین موقعیتهای منتخب و پایگاههای ارتش اسرائیل
پیش رفت.
بهزعم این رسانه عبریزبان، در شهریور 1403 (سپتامبر 2024)، حدود یک سال پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، موتی (مردخای) مامان، 72ساله که از اهالی عسقلان است، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. وی متهم شد که پس از جذب توسط دستگاه اطلاعاتی ایران بهمنظور پیگیری و زمینهسازی برای ترور مقاماتی چون نخستوزیر، وزیر جنگ و رئیس سرویس اطلاعات داخلی اسرائیل (شاباک)، با عاملی بیگانه ارتباط برقرار کرده است.
متهم در طول بازجوییهای خود گفته بود: «نمیدانم اگر یک میلیون دلار پیشِرویم میگذاشتند چه میکردم؛ بالاخره ما هم انسانیم».
بنا بر این گزارش، اکنون نزدیک به دو سال از آن زمان میگذرد و از آن هنگام تاکنون، دهها مهاجر اسرائیلی دیگر بهاتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شدهاند.
از برخی از آنها خواسته شده بود از منازل وزرا، نمایندگان کنست (پارلمان) و چهرههای سرشناس سیاسی سابق - از جمله یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، و نفتالی بنت، نخستوزیر سابق - تصویربرداری کنند. از برخی دیگر ارائه اطلاعات درباره پایگاههای «ارتش اسرائیل» خواسته شد، در حالی که دستهای دیگر دستورهای مستقیمتری دریافت کرده بودند مثل آتش زدن خودروها، ایجاد آشوب.
این رسانه صهیونیستی در ادامه به پرونده دیگری اشاره میکند که در اکتبر 2024 (مهر 1403) لو رفت، دو نفر از ساکنان رماتگان بهنامهای ولادیسلاو ویکتورسون (30ساله) و همسرش آنا برنشتاین (18ساله) تفهیم اتهام شدند. ویکتورسون با یک مقام ایرانی در ارتباط بود و تحت هدایت او مأموریتهای مختلفی مانند پنهان کردن پول و آتش زدن خودروها را اجرا میکرد. ولادیسلاو حتی با انجام مأموریت حذف فیزیکی یک شخصیت در اسرائیل موافقت کرده بود.
حدود یک هفته بعد، پرونده دیگری برملا شد که در آن هفت صهیونیست مهاجر از جمهوری آذربایجان، از جمله یک پدر و پسر، دخیل بودند.
دانشمندان در تیررس
در همان ماه، هفت نفر دیگر در سنین بین 19 تا 23 سال از محله بیتصفافا در «قدس» (اشغالی) بهاتهام انجام عملیات جاسوسی چندماهه برای ایران دستگیر شدند، مأموریت اصلی آنها ترور یک دانشمند هستهای و یک شهردار اسرائیلی بود.
مدتی بعد در همان ماه، آشر بنیامین ویس اهل بنیبراک بهاتهام تعقیب یک دانشمند هستهای برای ترور وی متهم شد.
در همان روز پرونده دیگری رو شد که طی آن رافائل و لالا گولایف (32 و 29 ساله) از ساکنان «لد»، پس از انجام مأموریتهایی برای یک شبکه ایرانی که اقدام به جذب «اسرائیلیهای قفقازیتبار» میکرد، بازداشت شدند.
بیش از یک ماه بعد، کیفرخواستی سنگین علیه تحریر تصافدی (21ساله) از ساکنان مسعده در بلندیهای جولان صادر شد. تصافدی که دانشجوی مهندسی نرمافزار بود، بهنیابت از پدرش در جمعآوری اطلاعات دست داشت.
چند روز بعد، آرتیوم زولوتاریوف (33ساله) از نوف الجلیل دستگیر شد. تحقیقات نشان داد او با فردی بهنام «الیاد» در ارتباط بوده که به او پیشنهاد دیوارنویسی علیه کابینه را داده بود.
در پروندهای دیگر، اردلر (اسرائیل) امویل (23ساله) از قدس بازداشت شد.
دو پرونده دیگر مشخصاً با حزبالله مرتبط بود؛ در پرونده اول، محمد سعدی (19 ساله) از ناصره متهم شد که در سالهای اخیر بارها با این سازمان ارتباط گرفته و حتی خواستار پیوستن به صفوف آن برای جنگ شده بود. کیفرخواست دیگری نیز حدود یک سال پیش علیه عبدالسلام و تار عسیلی (33 و 35 ساله) از ساکنان قدس اشغالی تنظیم شد.
هدفگیری مقامات خاص
در آغاز سال 2025، پرونده جاسوسی دیگری افشا شد که طی آن الکساندر گرانوفسکی (29ساله) مقیم بتاح تکفا تفهیم اتهام شد. او از محله زندگی بنی گانتس (رئیس حزب آبی و سفید) و یک نیروگاه برق در تلآویو تصویربرداری کرده بود.
این رسانه صهیونیستی در ادامه نوشت: در همان ماه، پرونده خطرناک دیگری رو شد که محور آن یوری الیاسبوف و جورجی اندریف (دو سرباز ذخیره 21ساله اهل کریات شمونه) بودند. الیاسبوف جاسوسی را از دوران خدمت نظام وظیفه آغاز کرد و در دوران ذخیره ادامه داد. او که در سامانه گنبد آهنین خدمت میکرد و به اطلاعات محرمانه دسترسی داشت، بهدرخواست کارفرمایان خود از این سامانه فیلمبرداری و پخش زنده کرده بود.
حدود یک ماه بعد، دانیال کیتوف (26ساله) از بتاح تکفا به جاسوسی متهم شد. طبق بیانیه «ساختار امنیتی اطلاعاتی اسرائیل» (شاباک) و پلیس، از او خواسته شده بود از خانه رونین بار (رئیس سابق شاباک) عکسبرداری کند و به او پیشنهاد تصویربرداری از خانه گانتس را نیز داده شده بود.
در مارس 2026 (اسفند 1404)، دورون بوچووزه (29ساله) اهل بئرالسبع و مهندس تجهیزات کارخانه شیمیایی حیفای جنوبی، بهاتهام ارتباط با ایران و پیشنهاد فروش اطلاعات دستگیر شد. در همان ماه، ادوارد یوسوپوف (65ساله) از ساکنان نتیوت، بهاتهام زیرنظر گرفتن و تصویربرداری از زیرساختها و مراکز امنیتی اسرائیل بازداشت شد.
در ماه می گذشته (اردیبهشت 1404)، بازداشت موشه آتیاس (18ساله) مقیم یافنه فاش شد؛ او مشکوک به جمعآوری اطلاعات از بیمارستانی بود که نفتالی بنت در آن بستری بود. همزمان، روی میزراحی و الموگ آتیاس (24ساله) از ساکنان نیشر، بهدلیل بدهیهای میلیونی ناشی از قمار به بدهبستانهای جاسوسی برای ایران کشیده شدند و بازداشت شدند.
از آنها خواسته شده بود در نقاط مختلف، از جمله شهرک کفار آخیم (محل سکونت یسرائیل کاتس)، دوربین نصب کنند.
یک ماه بعد، دیمیتری کوهن (28ساله) از ساکنان شهر حیفا بازداشت شد. بهگفته بازجویان، او اطلاعات حساسی شامل اسناد پایگاههای ارتش اسرائیل و منازل برخی مقامات منتخب را لو داده بود.
بهزعم پایگاه خبری واینت: در ژوئن 2026 (خرداد 1405)، پرونده کمسابقه دیگری مربوط به یک نوجوان 13.5ساله اهل تلآویو افشا شد. طبق بیانیه پلیس و (شاباک): «در طول بازجویی مشخص شد مأموران اطلاعاتی اخیراً از طریق تلگرام با این نوجوان ارتباط گرفتهاند و در قبال دریافت پول، از او خواستهاند چند مأموریت انجام دهد».
در تیرماه سال گذشته (ژوئیه)، یونی سیگال (18ساله) و ناهورای میزراحی (20ساله) از ساکنان طبریا، بهاتهام پذیرش مأموریت بهازای ارز دیجیتال - از آتش زدن اسکناسهای مزین به شعار «بیبی دیکتاتور» گرفته تا مستندسازی تدابیر امنیتی مراکز خرید و بیمارستان ایخیلوف - متهم شدند.
همزمان، علیه مارک مورگین پنسکی (33ساله) و اور بیلین (27ساله) پروندهسازی شد؛ بیلین متهم به دیوارنویسی علیه کابینه، حمایت از ایران و حتی آتش زدن لباس نظامی ارتش اسرائیل بود.
همزمان، الیملخ اشترن (21ساله)، دانشجوی مدارس دینی از فرقه حسیدی ویزنیتس در بیتشمش، بهاتهام ارتباط تلگرامی با حسابی بهنام «آنا الینا» و انجام اقدامات خرابکارانه - از جمله قرار دادن سر گوسفند مقابل خانه سفیر اسرائیل در آژانس بینالمللی انرژی اتمی - تفهیم اتهام شد.
در همان ماه، یک سرباز ارتش اسرائیل بهاتهام پخش زنده رهگیریها و تصویربرداری از محل اصابت موشکها، و تهانی ابوسمخان (معلم 33ساله اهل نقب) بهاتهام جرایم امنیتی سنگین برای اطلاعات ایران متهم شدند. چند روز بعد، یک اسرائیلی مهاجر از ایران (ورودی 1999) بهدلیل افشای اطلاعات آسیب دیدن یک پایگاه ارتش اسرائیل در حمله موشکی ایران متهم شد.
در همان تیرماه، یک زن 24ساله فلسطینی از بیتاُمّر خلیل بهاتهام ارتباط با مأمور ایرانی بازداشت شد. در شهریور پارسال نیز یاکوب پرل (49ساله)، دارای تابعیت مضاعف آمریکایی - اسرائیلی، بهاتهام مستندسازی از محل سکونت هرتزیهالیوی (رئیس سابق ستادکل) متهم شد.
مأموریت ترور فرمانده
در اکتبر گذشته (مهر 1404)، ماور کرینگل و تل عمران از حولون بهاتهام جاسوسی در زمان جنگ متهم شدند. از کرینگل حتی در زمان خدمت ذخیره خواسته شده بود بهازای 100 هزار شیکل ارز دیجیتال، فرمانده ارشد خود را ترور کند. وی در ژانویه 2025 (دی 1403) افراد دیگری از جمله تل عمران را برای اجرای دستورات ایران اجیر کرد، همزمان، یک جوان 23ساله دیگر بهاتهام جمعآوری اطلاعات برای ایرانیها بازداشت شد.
در نوامبر گذشته (آبان 1404)، رافائل رووینی (22ساله) اهل بئرالسبع متهم شد که در دوران خدمت سربازی، در قبال دریافت دستمزد با مأمور ایرانی همکاری کرده است، همزمان علیه شمعون آزارزار (27ساله) که با سوءاستفاده از خدمت ذخیره همسرش، اسناد محرمانه پایگاه هوائی رمات دیوید را به ایران منتقل میکرد، اعلام جرم شد.
در دسامبر گذشته (آذر 1404)، امیر مالکا (36ساله) از عسقلان و ویتالی زویاگینتسف (30ساله، تبعه روس) بهاتهام تصویربرداری از تأسیسات حساس و شناورهای نظامی متهم شدند، مدتی بعد، یک ساکن ریشون لتسیون نیز بهدلیل تصویربرداری از اطراف خانه بنت تفهیم اتهام گردید.
پرونده جبل الزیتون
در مارس گذشته (اسفند 1404)، عامی گایدروف (22ساله) و سه نفر از دوستانش از مناطق حیفا و کریاتشمونه بازداشت شدند. گایدروف متهم اصلی ساخت مواد منفجره بهقصد سوءقصد به جان نفتالی بنت بود. در همان ماه، دو تکنیسین نیروی هوائی ارتش اسرائیل به اتهام جرایم امنیتی دستگیر شدند. حدود دو ماه پیش نیز یک تبعه آمریکایی مقیم تلآویو بهاتهام عکاسی از مراکز حساس برای ایران بازداشت شد.
در اوایل ماه گذشته، علیه بهروز شوخاریپ دودوبیِف (تبعه تاجیکستان با گذرنامه روسی) بهاتهام افشای محل اصابت موشکها و عکاسی از بندر حیفا و شرکت «البت سیستمز» کیفرخواست صادر شد.
به گزارش تسنیم، در پایان همان ماه، یک نظامی فعال در یک واحد سری ارتش اسرائیل بهاتهام تلاش برای در اختیار گذاشتن اطلاعات به دشمن متهم شد.
در همین حال، ابعاد پروندههای جدیدتری در حال برملا شدن است، پنجشنبه گذشته، تامرلان امشوکوف (26ساله) و آلینا کوشنیرنکو (24ساله)، زوج ساکن عسقلان، بهاتهام جاسوسی برای ایران متهم شدند.
طبق کیفرخواست، آنها از فروردین تا تیر 1405 (آوریل تا ژوئیه 2026) بهصورت سیستماتیک اقدام به گردآوری اطلاعات از مراکز مسکونی نیروهای امنیتی و زیرساختهای نظامی و غیرنظامی در اشدود، بئرالسبع، حیفا و جبل هرتزل در قدس کرده بودند. این زوج درست در روزی که قصد داشتند مأموریت دیگری را در بئرالسبع اجرا کنند، بازداشت شدند.