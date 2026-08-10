افزایش تلفات سیل

شمار قربانیان سیل در ایالت «آسام» هند به ۱۰۰ نفر افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، یکی از مقامات ایالتی اعلام کرد بیش از یک‌میلیون نفر در ۲۵ شهرستان این ایالت تحت تأثیر سیلاب‌های ناگهانی قرار گرفته‌اند.

او اظهار داشت: هم‌اکنون بیش از دو هزار مرکز توزیع کمک‌های امدادی در سراسر آسام فعال است و تلاش‌ها برای بازسازی و ساماندهی وضعیت همچنان ادامه دارد.

به گزارش آناتولی، مقامات آسام همچنین ارزیابی میدانی و خانه‌به‌خانه خسارات ناشی از سیل را در تمامی شهرستان‌های آسیب‌دیده آغاز کردند.