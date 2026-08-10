فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۸۵۰
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
آمریکا

حمایت از نظارت بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی

سه نفر از هر پنج آمریکایی از نظارت بیشتر بر شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان می‌دهد سه نفر از هر پنج آمریکایی از نظارت بیشتر بر شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند؛ دیدگاهی که در میان حامیان هر دو حزب اصلی آمریکا نیز از حمایت قابل‌توجهی برخوردار است. 
این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد ۸۵ درصد آمریکایی‌ها معتقدند شبکه‌های اجتماعی می‌توانند برای کودکان اعتیادآور باشند و سلامت روان آنها را تهدید کنند. براساس این دیدگاه، ۶۶ درصد از پاسخ‌دهندگان اصرار دارند شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی باید ابزار‌های لازم را برای جلوگیری از دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به سکو‌های خود فعال کنند. 
این نظرسنجی در زمانی انجام شده که شرکت‌هایی مانند متا و گوگل با فشار‌های قانونی فزاینده‌ای درباره نحوه فعالیت و تعامل خود با کاربران جوان مواجه هستند. قرار است روز چهارشنبه نیز جلسه دادگاهی درباره اتهامات مطرح شده علیه متا درخصوص استفاده از طراحی‌های اعتیادآور برای افزایش تعامل کاربران برگزار شود.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز بی‌اعتنا به لاف‌های گزاف ترامپ

فتوشاپه!(گفت و شنود)

ایرانی‌ها بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان را شکست دادند

ریاض در گرداب ائتلاف‌های بی‌حاصل(یادداشت روز)

از سرمایه‌گذاری 2000 میلیاردی تا بمب 2000 پوندی 

تا زمانی که نقض تعهدات از سوی آمریکا ادامه دارد شروع مجدد مذاکرات ممکن نیست

سوداگران صلح  و ننه دلاورهای عافیت‌طلب!

امام خامنه‌ای با صدور حکمی سرلشکر محسن رضایی را به نمایندگی خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب فرمودند

کلاه خیانت‌پیشگان پهلوی  از نمد شایعات خزر!

ببرهایی که روی کاغذ پیروز‌ند!