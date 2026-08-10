حمایت از نظارت بیشتر بر شبکههای اجتماعی
سه نفر از هر پنج آمریکایی از نظارت بیشتر بر شرکتهای شبکههای اجتماعی حمایت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان میدهد سه نفر از هر پنج آمریکایی از نظارت بیشتر بر شرکتهای شبکههای اجتماعی حمایت میکنند؛ دیدگاهی که در میان حامیان هر دو حزب اصلی آمریکا نیز از حمایت قابلتوجهی برخوردار است.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد ۸۵ درصد آمریکاییها معتقدند شبکههای اجتماعی میتوانند برای کودکان اعتیادآور باشند و سلامت روان آنها را تهدید کنند. براساس این دیدگاه، ۶۶ درصد از پاسخدهندگان اصرار دارند شرکتهای شبکههای اجتماعی باید ابزارهای لازم را برای جلوگیری از دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به سکوهای خود فعال کنند.
این نظرسنجی در زمانی انجام شده که شرکتهایی مانند متا و گوگل با فشارهای قانونی فزایندهای درباره نحوه فعالیت و تعامل خود با کاربران جوان مواجه هستند. قرار است روز چهارشنبه نیز جلسه دادگاهی درباره اتهامات مطرح شده علیه متا درخصوص استفاده از طراحیهای اعتیادآور برای افزایش تعامل کاربران برگزار شود.