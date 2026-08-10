راه مقابله با گرمازدگی زندانیان

موج گرمای شدیدی که اروپا را در تابستان ۲۰۲۶ فرا گرفته، بحران دیرپای ازدحام جمعیت در زندان‌های کشور‌های اروپایی را بیش از پیش آشکار کرده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، بیش از ۴۰ نفر اعم از زندانیان، متخصصان، مدیران زندان، پزشکان، نمایندگان اتحادیه‌ها در فرانسه، ایتالیا و بلژیک ضمن توصیف وضعیت بحرانی زندان‌ها در اروپا، گفتند که موج گرمای تابستان امسال مشکلات اساسی مربوط به ازدحام جمعیت و تأسیسات قدیمی را آشکار کرده است. دومینیک سیمونوت، بازرس ارشد زندان‌های فرانسه، گفت که دفترش با هجوم موج گرمای شدید در ماه ژوئن، مملو از شکایت‌های زندانیان شد، آن‌قدر زیاد که دفتر مستقل عمومی وی مجبور شد یک کارمند اضافی برای این تماس‌ها استخدام کند. نماینده اتحادیه افسران زندان روایت متفاوتی از آسیب‌دیدن زندانیان بر اثر شدت گرما ارائه داد. سرویس زندان منطقه‌ای بوردو، مسئول زندان لیموژ فرانسه، در مورد این پرونده اظهارنظری نکرد؛ این سرویس ادعا کرد که این مؤسسه اقدام‌هایی را برای مقابله با موج گرما ازجمله افزایش دسترسی به دوش و آب و اجازه دادن به زندانیان برای خرید پنکه و کرم ضد آفتاب ارائه کرده است؛ این ادعا‌ها توسط وزارت دادگستری فرانسه هم تکرار شد.