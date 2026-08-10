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کد خبر: ۳۳۵۸۴۸
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
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تعطیلی تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز چهارشنبه

تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز چهارشنبه همزمان با رحلت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) تعطیل است.
به گزارش سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، همزمان با فرا رسیدن رحلت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران تعطیل است.
همچنین تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه همزمان با شهادت امام رضا(ع) به‌صورت نیمه‌وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعال هستند. براساس این گزارش، در روز جمعه ۲۳ مردادماه نیز تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران به صورت نیمه‌وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر آماده خدمات‌رسانی به شهروندان است.

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