بیمه سلامت روستایی دهکهای۱تا ۵ رایگان ماند
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران از تداوم پوشش رایگان بیمه روستاییان برای دهکهای یک تا پنج از امسال خبر داد و گفت: دهکهای ۶ تا ۱۰ براساس ارزیابی وسع وزارت کار مشمول پرداخت حق بیمه خواهند شد.
به گزارش ایرنا، محمد غلامنژاد اظهار داشت: روستاییان در دهکهای ۶ تا ۱۰
برای تمدید بیمه سلامت خود باید به سامانهها و یا دفاتر و شعب ما مراجعه کنند. البته مبلغ حق بیمه قابلتوجه نیست و در دهک ۱۰ که حق بیمه به صورت ۱۰۰درصدی از سوی بیمهشده پرداخت میشود، حق بیمه بیمه سلامت بابت یک سال، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
غلامنژاد توضیح داد: به عبارت دیگر، دهکهای یک تا 5 براساس ارزیابی وسع وزارت رفاه به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند. دهکهای ۶ تا ۹
نیز مشمول تخفیفهایی میشوند و تنها حق بیمه دهک ۱۰ به صورت کامل پرداخت میشود. در بیمه روستایی تا سال گذشته دهکهای یک تا ۱۰ را رایگان بیمه میکردیم اما از امسال دهکهای ۶ تا ۱۰ روستاییان مشمول پرداخت حق بیمه میشوند. وی ادامه داد: در حال حاضر براساس ارزیابی وسع وزارت رفاه دهکهای یک تا پنج، به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران درباره وضعیت بدهیهای مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت افزود: طبق اعلام مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، از سال گذشته ۸۵هزار میلیارد تومان بدهی در کل کشور وجود دارد که حدود ۱۲هزار میلیارد تومان مربوط به تهران است. در بودجه ۱۴۰۵ اعتباراتی دیده شده اما به صورت سهام است و هنوز پرداخت نشده است. در استان تهران نیز بخشی از مطالبات سال ۱۴۰۴ به قوت خود باقی است اما ما از ابتدای سال ۱۴۰۵ در حال پرداخت مطالبات هستیم.
غلامنژاد گفت: در استان تهران بیش از ۷هزار مرکز طرف قرارداد داریم که شامل مراکز درمانی، مطبها و داروخانهها و غیره است و بار مالی بیشتری را نسبت به استانهای دیگر تحمل میکنیم. بیش از ۵میلیون بیمهشده در استان تهران داریم و مراکز طرف قرارداد نیز با ما همکاری خوبی داشتهاند و اینطور نبوده است که بهدلیل بدهیها از ادامه همکاری صرفنظر کنند.