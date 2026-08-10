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کد خبر: ۳۳۵۸۴۶
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
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تحویل 1/5 کیلوگرم طلا توسط کارکنان امانتدار اورژانس به صاحبانش

امدادگران اورژانس پس از حادثه واژگونی خودرو، بیش از یک‌ونیم کیلوگرم طلای حادثه‌دیدگان را به مسئولان بیمارستان تحویل دادند.
به گزارش سازمان اورژانس کشور، در پی اعلام حادثه به اداره ارتباطات، نزدیک‌ترین کد عملیاتی از پایگاه دوراهی ایرندگان خاش بلافاصله به محل حادثه اعزام شد و کارشناسان اورژانس با حضور در صحنه، اقدامات لازم برای ارزیابی، تثبیت وضعیت و انتقال ایمن مصدومان را انجام دادند. در جریان این مأموریت، شهرام عبدی و حامد دادکانی، کارشناسان اورژانس، در شرایطی که با مصدومانی با کاهش سطح هوشیاری و وضعیت بحرانی مواجه بودند، ضمن تمرکز بر اقدامات درمانی و انتقال بیماران، متوجه اموال ارزشمند متعلق به مصدومان شدند. این دو نیروی خدوم اورژانس، بیش از یک‌ونیم کیلوگرم طلا را با دقت و مسئولیت‌پذیری جمع‌آوری کرده و پس از پایان عملیات، در اقدامی شایسته و قابل تقدیر، اموال کشف‌شده را به سوپروایزر بیمارستان امام خمینی(ره) خاش تحویل دادند تا حقوق و اموال صاحبان آن در نهایت امانت‌داری حفظ شود.
 مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی زاهدان با تقدیر از این رفتار شایسته، آن را نمونه‌ای درخشان از اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی دانست و تأکید کرد که چنین رفتارهایی نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به خدمات نظام سلامت دارد.

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