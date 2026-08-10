کد خبر: ۳۳۵۸۴۵
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
آغاز تحقیقات از متهمان اصلی پرونده قتل حمیدرضا رجبزاده
دفتر سخنگوی فراجا اعلام کرد: تحقیقات از متهمان اصلی پرونده حمیدرضا رجبزاده آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، دفتر سخنگوی پلیس خبر داد: پس از دستگیری متهمین اصلی پرونده قتل «حمیدرضا رجبزاده» ؛ تحقیقات و پیجویی، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی در خصوص علت و چگونگی وقوع جنایت در جریان است. همچنین متهم زن پرونده که در حال فرار و خروج از کشور بود؛ در یکی از شهرهای شمالی دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.
گفتنی است، در تحقیقات اولیه، متهمان به قتل اعتراف کردند.