دفتر سخنگوی فراجا اعلام کرد: تحقیقات از متهمان اصلی پرونده حمیدرضا رجب‌زاده آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، دفتر سخنگوی پلیس خبر داد: پس از دستگیری متهمین اصلی پرونده قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» ؛ تحقیقات و پی‌جویی، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی در خصوص علت و چگونگی وقوع جنایت در جریان است. همچنین متهم زن پرونده‌ که در حال فرار و خروج از کشور بود؛ در یکی از شهرهای شمالی دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.

گفتنی است، در تحقیقات اولیه، متهمان به قتل اعتراف کردند.