افتخارآفرینی دانشآموزان ایرانی در مسابقات جهانی رباتیک چین
تیم دانشآموزی رباتیک ایران متشکل از
۱۳ دانشآموز در مسابقات جهانی رباتیک چین، با کسب سه عنوان در بخشهای مختلف، بار دیگر توانمندی و استعداد نسل نوجوان ایران را در عرصه بینالمللی به نمایش گذاشت.
به گزارش ایرنا، تیم دانشآموزی رباتیک ایران متشکل از ۱۳ دانشآموز نخبه و مستعد، در رقابتهای جهانی رباتیک چین حضور یافت و در پایان این مسابقات موفق شد با کسب مقام دوم تیمی در بخش Technical Report (گزارش فنی)، مقام سوم در بخش خلاقیت زیر ۱۲ سال و مقام سوم در رشته راگبی رباتیک، سه عنوان ارزشمند جهانی را از آن خود کند؛ از جمله رقیبهای ایران در این لیگ میتوان به کشورهای چین، روسیه، رومانی، ژاپن، آلمان و کرهجنوبی اشاره کرد.
این موفقیت در شرایطی به دست آمد که مسابقات جهانی رباتیک چین با حضور تیمهای زیادی از ۴۸ کشور پیشرو در حوزه رباتیک برگزار شد و دانشآموزان ایرانی در رقابت با تیمهای بینالمللی، توان علمی، فنی و خلاقیت خود را به نمایش گذاشتند.
نادر نوبخت، سرپرست تیمهای اعزامی دانشآموزی رباتیک ایران درباره دستاوردهای دانشآموزان کشورمان در این رقابتها گفت: کسب مقام دوم تیمی در بخش Technical Report نشاندهنده توانمندی دانشآموزان ایرانی در طراحی، مستندسازی و ارائه فنی پروژههای رباتیکی است؛ بخشی که علاوه بر توانایی ساخت و اجرای ربات، میزان تسلط تیمها بر فرآیند طراحی، حل مسئله و ارائه دستاوردهای فنی را مورد ارزیابی قرار میدهد. دانشآموزان ایرانی در بخش خلاقیت زیر ۱۲ سال نیز تیم ایران موفق به کسب مقام سوم شد تا استعداد و خلاقیت نسل جدید رباتیک کشور در یک رقابت جهانی به ثبت برسد. همچنین دانشآموزان ایرانی در رشته راگبی رباتیک با عملکردی موفق، جایگاه سوم این رقابتها را به دست آوردند.
تیم دانشآموزی رباتیک ایران با شعار مظلومیت دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب در این مسابقات حضور یافتند و با تصویر منقش این شهیدان بر روی لباس خود روی سکوی قهرمانی حاضر شدند.
این دستاورد، پرچم کشورمان را در یکی از عرصههای مهم رقابتهای علمی دانشآموزی به اهتزاز درآورد و با کسب سه عنوان جهانی، بار دیگر نام ایران را در میان تیمهای برتر رباتیک جهان مطرح
کرد.
تیم رباتیک دانشآموزی ایران در دوره گذشته این رقابتها موفق شد عنوان نایبقهرمانی جهان را از آن خود کند و امسال نیز با انگیزهای مضاعف پا به عرصه این مسابقات گذاشت.