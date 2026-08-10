# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

عبور مقتدرانه از تهدید

پدرام پاک‌آیین: «انتصاب فرمانده کاریزماتیک و اجماع‌ساز جنگ به دبیری شورای عالی امنیت ملی، یعنی بازگشت تجربه و اقتدار به خط‌مقدم تصمیم‌سازی. پیام روشن این انتخاب، تقویت اصلی‌ترین مؤلفه قدرت ملی یعنی هماهنگی و انسجام برای عبور مقتدرانه از تهدیدهاست.»

شکست غیرقابل ترمیم

سیروس جانسن: «پنج ماه از جنگ ایران می‌گذرد و دولت آمریکا با این واقعیت تلخ روبه‌روست که ایران نسبت به قبل قوی‌تر شده، در حالی که آمریکا همزمان در خاورمیانه ضعیف‌تر شده. به همین دلیل است که ترامپ هر بار که بحث حمله زمینی به ایران مطرح شده، عقب‌نشینی کرده و پا پس کشیده. او می‌داند که آمریکا در چنین جنگی متحمل تلفات سنگین خواهد شد و در نهایت شکست فاجعه‌باری خواهد خورد. دولت آمریکا چه زمانی بالاخره غرورش را کنار می‌گذارد، شکست را می‌پذیرد و از منطقه خارج خواهد شد؟ این تنها گزینه باقی مانده است و مسئله این نیست که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه، بلکه مسئله این است که چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟»

وابسته نبودن به روایت تصویر

کاربری با انتشار این تصویر از پلی که دشمن آمریکایی خراب کرد و بلافاصله مهندسان ایرانی آن را بازسازی کردند، نوشت: «استقلال، دانش بومی، خودکفایی، چیزهایی هست که باعث شد این پل توسط متخصصین ایرانی به سرعت بازسازی بشه، چیزی که هیچ کدوم از کشورهای عربی خلیجی که از نظر خودتحقیرها الگوی رشد و توسعه هستند، ندارند! و اگر چنین آسیب‌هایی ببینند باید بشینن تا مهندسای آمریکایی بیان براشون درست کنند! دقیقاً مثل دوران خفت‌بار پهلوی که عرضه تعمیر هواپیما هم نداشتن!»

پیشگیری از یک منطق خطرناک

حسین قتیب: «وقتی یک سرویس خارجی «جنایت جلوی دوربین» سفارش می‌دهد، هدف فقط تولید چند تصویر تکان‌دهنده نیست؛ می‌خواهد چرخه‌ای از خشونت و خون‌ریزی را آغاز کند و جامعه و نیروهای داخلی را به رویارویی مستقیم بکشاند. باید این منطق خطرناک را شناخت و اجازه نداد.»