کد خبر: ۳۳۵۸۴۱
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
استعفای نایبرئیس فدراسیون کشتی
نایبرئیس فدراسیون کشتی ایران از سمت خود کنارهگیری کرد.
عبدالمهدی نصیرزاده با ارائه استعفای رسمی، به همکاری خود در جایگاه نایبرئیسی فدراسیون کشتی ایران پایان داد.
عبدالمهدی نصیرزاده که از آبانماه سال گذشته مسئولیت نایبرئیسی این فدراسیون را بر عهده داشت، با تقدیم استعفای خود، از این سمت کنارهگیری کرد. علت استعفای نصیرزاده، شرکت در انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بود.
این در حالی است که نام نصیرزاده در بین اسامی نامزدهای فدراسیون بدنسازی وجود نداشت.