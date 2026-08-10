AFC، یوفا و کونکاکاف مقابل اینفانتینو
کنفدراسیونهای فوتبال آسیا (AFC)، اروپا (UEFA) و آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (CONCACAF) در نامهای مشترک از نحوه مدیریت جیانی اینفانتینو انتقاد کردند و خواستار بررسی کاملاً مستقل اتفاقات اخیر در فیفا شدند.
این سه کنفدراسیون تأکید کردند که فوتبال متعلق به یک فرد یا نهاد خاص نیست و مدیریت آن باید بر پایه شفافیت، سلامت، پاسخگویی و تصمیمگیری جمعی باشد. آنها همچنین نحوه ارائه یک پیشنهاد مهم در فیفا بدون مشورت کافی با اعضا را مورد انتقاد قرار داده و آن را نشانه ضعف جدی در تصمیمگیری مدیریتی دانستند.
AFC، یوفا و کونکاکاف تأکید کردند که بررسی این اتفاقات نباید توسط مدیران یا کارکنان فیفا انجام شود و باید نهادی کاملاً مستقل مسئول این کار باشد. در پایان نیز سه کنفدراسیون خواستار حفظ اتحاد فوتبال جهان و رهبریای شدند که در خدمت فوتبال باشد، نه در پی فرمانروایی بر آن.