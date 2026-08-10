پرونده نیم‌فصل نخست نوزدهمین دوره سوپرلیگ کاراته باشگاه‌های کشور با قهرمانی تیم لایف استار در سالن شهید کبکانیان بسته شد.

در پایان دور رفت این رقابت‌ها، تیم لایف استار با ۲۱ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد، پاس فراجا عنوان نایب‌قهرمانی را به خود اختصاص داد و دانشگاه آزاد اسلامی در رده سوم قرار گرفت. در نتایج مرحله ششم، دانشگاه آزاد اسلامی با نتیجه ۲۲ بر ۶ نیروی زمینی ارتش را شکست داد، امید پاس با نتیجه ۱۸ بر ۱۰ از سد مناطق نفت‌خیز جنوب گذشت، لایف استار ۲۲ بر ۶ رعد پدافند هوائی همدان را مغلوب کرد و پاس فراجا با نتیجه ۲۸ بر صفر مقابل شائولین آوای رزم به برتری رسید. در مرحله هفتم نیز دانشگاه آزاد اسلامی ۱۵ بر ۱۳ مناطق نفت‌خیز جنوب را شکست داد، لایف استار با نتیجه ۲۱ بر ۳ از سد امید پاس گذشت، نیروی زمینی ارتش ۱۶ بر ۱۱ شائولین آوای رزم را مغلوب کرد و پاس فراجا ۱۵ بر ۱۱ رعد پدافند هوائی همدان را شکست داد. لازم به ذکر است نتیجه دیدار لایف استار و امید پاس بدون احتساب کاتای تیمی ثبت شده و این مسابقه در هفته‌های آتی برگزار خواهد شد. همچنین در دیدار معوقه باقی‌مانده از دور رفت و مرحله پنجم، دانشگاه آزاد اسلامی با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ مغلوب پاس فراجا شد.