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کد خبر: ۳۳۵۸۳۸
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
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اعلام برنامه بازی‌های تیم ملی هندبال در بازی‌های آسیایی ناگویا

برنامه بازی‌های تیم ملی هندبال مردان ایران در دور گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مشخص شد.
مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از ۲۸ شهریور لغایت 
۷ مهرماه سال جاری به میزبانی شهر ناگویا در کشور ژاپن برگزار خواهد شد و هندبالیست‌های کشورمان در گروه B این رقابت‌ها که با حضور مدعیانی پرتعداد گروه دشواری به نظر می‌آید، قرار گرفته‌اند. 
تیم ملی هندبال مردان ایران در این گروه با تیم‌های کره جنوبی، کویت، بحرین و قزاقستان همگروه است.‌ بر این اساس، کمیته برگزاری مسابقات تقویم و برنامه زمان‌بندی دقیق دیدارها را اعلام کرده است و تیم ملی هندبال ایران باید طبق برنامه زیر به مصاف رقبای خود برود:
شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
*ایران................................................................................................. کویت (ساعت ۰۷:۰۰)
دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
*ایران............................................................................................... بحرین (ساعت ۰۹:۰۰)
سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
*ایران....................................................................................... کره جنوبی (ساعت ۱۲:۰۰)
چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵
*ایران.......................................................................................... قزاقستان (ساعت ۰۷:۰۰)

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