برنامه بازی‌های تیم ملی هندبال مردان ایران در دور گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مشخص شد.

مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از ۲۸ شهریور لغایت

۷ مهرماه سال جاری به میزبانی شهر ناگویا در کشور ژاپن برگزار خواهد شد و هندبالیست‌های کشورمان در گروه B این رقابت‌ها که با حضور مدعیانی پرتعداد گروه دشواری به نظر می‌آید، قرار گرفته‌اند.

تیم ملی هندبال مردان ایران در این گروه با تیم‌های کره جنوبی، کویت، بحرین و قزاقستان همگروه است.‌ بر این اساس، کمیته برگزاری مسابقات تقویم و برنامه زمان‌بندی دقیق دیدارها را اعلام کرده است و تیم ملی هندبال ایران باید طبق برنامه زیر به مصاف رقبای خود برود:

شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵

*ایران................................................................................................. کویت (ساعت ۰۷:۰۰)

دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵

*ایران............................................................................................... بحرین (ساعت ۰۹:۰۰)

سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

*ایران....................................................................................... کره جنوبی (ساعت ۱۲:۰۰)

چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵

*ایران.......................................................................................... قزاقستان (ساعت ۰۷:۰۰)