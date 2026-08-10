کوهپایهزاده: حاشیه والیبال نشسته را حل میکنیم
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان در نشست خبری خود درباره حواشی والیبال نشسته، شرایط ساره جوانمردی و وضعیت پاراتنیس روی میز توضیحاتی ارائه کرد.
جلیل کوهپایهزاده درباره حواشی اخیر تیم ملی والیبال نشسته و غیبت داوود علیپوریان در اردو گفت: اختلافنظرها در هر تیمی ممکن است پیش بیاید، اما این مسائل قابل حل است و فدراسیون تلاش میکند موضوع را بهطور کامل برطرف کند. او تأکید کرد تیمی که قهرمان جهان است نباید درگیر حاشیه باشد. وی درباره موضوع پول توجیبی نیز گفت فدراسیون طبق ضوابط عمل میکند و با توجه به تغییر شرایط ارزی، تلاش شده این مبالغ به صورت ریالی پرداخت شود. او همچنین درباره تفاوت شرایط والیبال نشسته و کشتی در محل اقامت اعزامهای خارجی توضیح داد که امکان اسکان جداگانه برای این تیم وجود ندارد.
کوهپایهزاده درباره شرایط ساره جوانمردی گفت او در تیراندازی از افتخارآفرینترین ورزشکاران ایران و از چهرههای شاخص جهان است و به همین دلیل حمایت ویژهای از او صورت میگیرد.
رئیس فدراسیون تأکید کرد شرایط جوانمردی با سایر ورزشکاران متفاوت است و باید از ظرفیت و تواناییهای این قهرمان به بهترین شکل استفاده شود. تصمیمگیری درباره شرایط او در مسابقات پیشرو نیز با هماهنگی کمیته ملی پارالمپیک انجام خواهد شد.
رئیس فدراسیون همچنین درباره استعفای سرپرست انجمن پاراتنیس روی میز گفت اختلاف ایجادشده بیشتر ناشی از سوءتفاهم بوده و مسائل مورد نظر برطرف شده است. به گفته او، پیمان حسنی و همکارانش فعالیت خود را با قدرت ادامه میدهند. کوهپایهزاده در عین حال به وجود فاصله نسلی در پاراتنیس روی میز اشاره کرد و گفت باید شرایطی فراهم شود تا نسلهای مختلف در کنار یکدیگر قرار بگیرند و این رشته را به سمت رشد و توسعه هدایت کنند.