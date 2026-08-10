پورعلی‌گنجی به پاختاکور پیوست

مرتضی پورعلی‌گنجی، مدافع سابق تیم ملی ایران و پرسپولیس، پس از چهار فصل حضور در جمع سرخ‌پوشان، راهی پاختاکور ازبکستان شد و فصل آینده در لیگ این کشور به میدان خواهد رفت.

پورعلی‌گنجی ۳۴ ساله که پیش از این سابقه بازی در لیگ‌های بلژیک، چین و قطر را دارد، پس از منتفی شدن انتقالش به الطلبه عراق و همچنین مطرح شدن پیشنهادهایی از تیم‌های لیگ برتری ایران، تصمیم گرفت بار دیگر لژیونر شود. پاختاکور در مرحله پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا ۲۰۲۷ حضور دارد و برای رسیدن به مرحله اصلی این رقابت‌ها باید مقابل الحسین اردن قرار بگیرد. در صورت پیروزی، پورعلی‌گنجی فرصت حضور در سطح اول فوتبال باشگاهی آسیا را به دست خواهد آورد.

برخی مدیران استقلال باید بازخواست شوند

پیشکسوت استقلال تاکید کرد برخی مدیران قبلی این باشگاه باید مورد بازخواست قرار بگیرند.

صمد مرفاوی درباره شرایط این تیم و بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه گفت: استقلال در فصل جدید کار سختی دارد، چون در سه جام درگیر است و این موضوع چالشی بزرگ محسوب می‌شود. متأسفانه برخی مدیران قبلی استقلال قصور کردند و برای من سؤال است که چرا بازخواست نمی‌شوند. مدیرانی که اشتباهات بزرگی انجام دادند، می‌روند و در جاهای دیگر مدیریت می‌کنند. وی ادامه داد: پول‌هایی که هزینه می‌شود، مربوط به بیت‌المال است. متأسفانه خیلی از مدیرانی که به استقلال می‌آیند، به هیچ عنوان به این فکر نمی‌کنند که این تیم چقدر هوادار دارد؛ حتی ممکن است یک هوادار با یک باخت سکته کند و جانش را از دست بدهد. به هیچ عنوان نمی‌شود از این مسائل به صورت سطحی عبور کرد. مدیرانی که اشتباه کردند و باعث شدند پنجره استقلال بسته شود، باید بازخواست شوند. متأسفانه استقلال نتوانست بازیکنی را به تیم خودش اضافه کند و از طرفی تیم‌های پایه استقلال هم لاماسیا نیستند که بلافاصله بتوانند به تیم بزرگسال بازیکن بدهند. سرمربی پیشین استقلال درباره اینکه آیا این تیم می‌تواند در فصل آینده با دیگر مدعیان قهرمانی رقابت شانه‌به‌شانه داشته باشد، عنوان کرد: کار استقلال خیلی سخت است و متأسفانه برخی مدیران در گذشته به این باشگاه خیانت کردند و اصلاً استقلالی نبودند. آنها بیشتر دنبال منافع شخصی خودشان بودند. این تیم برای موفقیت در سه جام نیاز به تقویت داشت و شما دیدید که تیم رقیب چقدر بازیکن گرفت تا خودش را تقویت کند. استقلال بازیکن‌های خوبی هم دارد، ولی به هر حال این تیم نیاز به تقویت داشت.

دعوت از 23 بازیکن به تیم فوتبال جوانان

23 بازیکن به تیم فوتبال جوانان برای شرکت در اردوی تایلند و انتخابی

جام ملت‌های زیر 23 سال دعوت شدند.

مرحله نهائی اردو‌های تیم ملی فوتبال جوانان ایران برای حضور در مسابقات گروه C انتخابی جام ملت‌‌های زیر 20 سال آسیا از 22 مرداد در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود و ملی‌پوشان در تاریخ 23 مرداد برای برگزاری 3 دیدار تدارکاتی عازم تایلند می‌شوند. برهمین اساس قاسم حدادی‌فر، سرمربی تیم جوانان 23 بازیکن خود را برای حضور در این اردو و در ادامه انتخابی جام ملت‌های آسیا به شرح زیر معرفی کرد: امیر مهدی مقصودی، محمد اکبری و ابوالفضل خلیلیان (سپاهان اصفهان) مرتضی فرخانی و علی مستانی (ذوب‌آهن اصفهان) مهدی چشم براه و پویا اسمی (پرسپولیس تهران) جعفر اسدی و محمد علی مشابه (پیکان تهران) محمد علی صحنه (شاهین تهران) محمد امین حسینی و ابوالفضل زاده‌عطار (فولاد خوزستان) ماهان علیپور (برق شیراز) بنیامین علیپور و محمدرضا عباسی (گل‌گهر سیرجان) محمد مهدی جان‌نیا (تراکتور تبریز) ماهان بهشتی (ملوان انزلی) آرین معالی و امیرحسین فارسی (خیبر خرم‌آباد) ابوالفضل کاظمی (نساجی مازندران) امیرمهدی یحیایی، امیرمحمد کریمی و عرفان خدادادیان (آلومینیوم اراک)

تیم فوتبال جوانان پس از اتمام اردوی خود در تایلند برای برگزاری مسابقات گروه C جام ملت‌های زیر 20 سال عازم ویت‌تری ویتنام می‌شود. برنامه بازی‌های ملی‌پوشان جوان در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

دوشنبه 9 شهریور 1405

* ایران........................................................................ فلسطین (ساعت 12:30 به وقت ایران)

پنجشنبه 12 شهریور 1405

* کره شمالی................................................................... ایران (ساعت 12:30 به وقت ایران)

یکشنبه 15 شهریور 1405

* ایران............................................................................. ویتنام (ساعت 15:30 به وقت ایران)