بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از جمعه ۲۳ مرداد با حضور ۱۸ تیم آغاز می‌شود؛ فصلی متفاوت که پس از ناتمام ماندن دوره گذشته، با حساسیت‌های بیشترهمراه خواهد بود و از همان هفته نخست، مدعیان و تیم‌های تازه‌نفس را در آزمونی جدی قرار می‌دهد.

سوت آغاز برای فصلی متفاوت

فوتبال باشگاهی ایران پس از ماه‌هایی پرحاشیه و شرایطی متفاوت از همیشه، بار دیگر به زمین مسابقه بازمی‌گردد. بیست‌وششمین دوره لیگ برتر از روز جمعه ۲۳ مرداد آغاز می‌شود تا ۱۸ تیم حاضر در مسابقات، رقابت خود را برای قهرمانی، کسب سهمیه‌های آسیایی و البته فرار از سقوط آغاز کنند.

فصل گذشته به دلیل شرایط جنگی کشور نیمه‌تمام ماند و بدون معرفی قهرمان به پایان رسید؛ اتفاقی که شرایطی کم‌سابقه را برای فوتبال باشگاهی ایران رقم زد. حالا لیگ جدید باید از نقطه‌ای متفاوت آغاز شود؛ نقطه‌ای که در آن نه نتایج فصل قبل و نه جایگاه تیم‌ها در جدول نیمه‌تمام گذشته، امتیازی برای هیچ‌کس محسوب نمی‌شود. در چنین شرایطی، هفته نخست تنها یک شروع ساده نیست؛ بلکه نخستین تصویر از آمادگی تیم‌ها، میزان هماهنگی بازیکنان جدید، کیفیت کار مربیان و ظرفیت مدعیان برای ورود قدرتمند به فصل جدید خواهد بود.

۹ بازی در دو روز؛ شروعی پرهیجان

هفته نخست لیگ برتر روزهای جمعه و شنبه برگزار می‌شود و ۱۸ تیم نخستین گام خود را در فصل جدید برمی‌دارند. در مهم‌ترین دیدارها، استقلال به مصاف مس شهر بابک می‌رود، سپاهان مهمان چادرملو اردکان است و پرسپولیس نیز در قزوین برابر شمس‌آذر قرار می‌گیرد. تراکتور نیز در نخستین بازی فصل مقابل پیکان صف‌آرایی خواهد کرد. مدیران این تیم تبریزی که روز یکشنبه درتصمیمی غیرمنتظره تصمیم به قطع همکاری با محمد ربیعی گرفتند و سکان هدایت تیمشان را به جواد نکونام سپردند امسال هم با بازیکنان اسم و رسم‌دار خود در پی قهرمانی خواهند بود.

در سایر دیدارها نیز تیم‌های لیگ برتری برای کسب نخستین امتیازات فصل به میدان می‌روند؛ امتیازاتی که می‌تواند در ادامه فصل، به‌ویژه با توجه به رقابت فشرده در بالای جدول و حساسیت نبرد برای بقا، اهمیت زیادی پیدا کند.

4 تیم در پایان سقوط می‌کنند

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های لیگ بیست‌وششم، افزایش تعداد تیم‌ها به ۱۸ تیم است. اما این افزایش قرار نیست دائمی باشد؛ چرا که براساس تصمیم اعلام‌شده، در پایان فصل چهار تیم انتهای جدول به لیگ دسته اول سقوط خواهند کرد تا لیگ برتر از فصل بعد بار دیگر با ۱۶ تیم برگزار شود.

این تصمیم، اهمیت رقابت در نیمه پایین جدول را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی حتی تیم‌هایی که در ظاهر برای قهرمانی یا سهمیه آسیایی رقابت نمی‌کنند، برای بقا باید از نخستین هفته‌ها امتیاز جمع کنند.

در واقع لیگ امسال دو جدول نانوشته خواهد داشت؛ یکی در بالای جدول برای قهرمانی و سهمیه و دیگری در پایین جدول برای فرار از سقوط. فاصله میان موفقیت و ناکامی می‌تواند بسیار کم باشد و یک دوره کوتاه ناکامی، هر تیمی را وارد بحران کند.

مدعیان زیر ذره‌بین

در بالای جدول نیز رقابت ساده‌ای پیش‌بینی نمی‌شود. تراکتور، سپاهان، استقلال و پرسپولیس در نگاه نخست چهار تیمی هستند که بیشترین توجه‌ها را به خود جلب خواهند کرد؛ با این حال فوتبال ایران بارها نشان داده که صرفاً هزینه، نام باشگاه یا سابقه قهرمانی نمی‌تواند نتیجه را تضمین کند. هماهنگی تیمی، ثبات نیمکت، کیفیت نقل‌وانتقالات، مدیریت مصدومیت‌ها و توانایی عبور از مقاطع سخت فصل، عواملی هستند که سرنوشت تیم‌ها را مشخص می‌کنند. از سوی دیگر، تیم‌هایی مانند گل‌گهر، فولاد، ملوان و چند تیم دیگر نیز می‌توانند معادلات بالای جدول را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین نباید انتظار داشت رقابت قهرمانی تنها میان چند تیم محدود باقی بماند.

هفته اول برای قضاوت زود است

یکی از اشتباهات رایج در فوتبال، نتیجه‌گیری قطعی بر اساس هفته نخست است. تیمی که در بازی اول پیروز می‌شود الزاماً قهرمان آینده نیست و تیمی که شکست می‌خورد نیز الزاماً فصل ناموفقی نخواهد داشت. با این حال، هفته نخست از یک جهت اهمیت ویژه دارد: اعتمادبه‌نفس. شروع خوب می‌تواند به تیم فرصت دهد با آرامش بیشتری وارد هفته‌های بعد شود و شروع بد ممکن است فشار رسانه‌ای و هواداری را افزایش دهد. این مسئله به‌ویژه برای تیم‌های بزرگ اهمیت بیشتری دارد؛ جایی که تحمل چند نتیجه نامطلوب بسیار کمتر از تیم‌های دیگر است.

لیگ امسال جای اشتباه کمتری دارد

لیگ بیست‌وششم فوتبال ایران در شرایطی آغاز می‌شود که هم در بالای جدول و هم در پایین آن، حساسیت زیادی وجود خواهد داشت. ۱۸ تیم وارد مسابقات می‌شوند، اما چهار تیم باید در پایان فصل با لیگ برتر خداحافظی کنند. از همین رو، هر امتیاز می‌تواند در هفته‌های پایانی ارزش دوچندانی پیدا کند.

هفته نخست با ۹ مسابقه، چهره‌های مدعی و تیم‌های تازه‌نفس، آغاز یک فصل طولانی است؛ فصلی که احتمالاً برای قهرمانی، سهمیه آسیا و بقا تا آخرین هفته ادامه خواهد داشت.

اکنون توپ در زمین تیم‌هاست. لیگ برتر دوباره آغاز می‌شود؛ اما این بار برای موفقیت، تنها داشتن ستاره کافی نیست؛ تیمی موفق خواهد بود که در طول یک فصل طولانی، ثبات، مدیریت و توان عبور از روزهای سخت را داشته باشد. و شاید همین ویژگی، لیگ بیست‌وششم را به یکی از فشرده‌ترین و غیرقابل‌پیش‌بینی‌ترین فصل‌های فوتبال ایران تبدیل کند.

برنامه هفته نخست لیگ برتر فوتبال

جمعه 23 مرداد 1405

*تراکتور....................................................................پیکان(ساعت18:00)

* خیبر خرم‌آباد..........................................فجر سپاسی(ساعت19:30)

*استقلال تهران....................................مس شهر بابک(ساعت19:30)

* چادرملو اردکان................................................سپاهان(ساعت20:00)

*استقلال خوزستان............................آلومینیوم اراک(ساعت20:00)

*گل‌گهر................................................نساجی مازندران(ساعت20:15)

شنبه 24 مرداد 1405

*ذوب‌آهن..................................................................فولاد(ساعت19:30)

*شمس‌آذر قزوین........................................پرسپولیس(ساعت19:30)

*صنعت نفت آبادان................................................ملوان(ساعت20:00)