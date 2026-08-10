پیام عاشقانه به فرزند خردسال (حدیث دشت عشق)
شهید مدافع حرم مهدی علیدوست آلانقی، متولد ۲۵ مرداد ۱۳۶۵ در روستای آلانق تبریز، از شهدای گرانقدر یگان ویژه صابرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. او که در ۳ سالگی به همراه خانواده به قم مهاجرت کرده بود، پس از اخذ دیپلم در سال ۱۳۸۳ به یگان صابرین پیوست و با آغاز بحران سوریه، داوطلبانه برای دفاع از حرم اهلبیت(ع) راهی جبهه نبرد شد. سرانجام در ۲۵ مهر 1394 در خاک سوریه به فیض شهادت نائل آمد و در گلزار شهدای علیبنجعفر(ع) قم آرام گرفت. شهید علیدوست در وصیتنامه خود، انگیزه اصلی حضورش در جبهه را پاسداری از نعمت سلامتی و امنیت مردم میداند و با قاطعیت مینویسد: «هدف دشمن، تکفیر کشور ماست؛ پس میرویم تا دشمن نتواند نگاه چپ به ناموس، کشور، انقلاب و اسلام بکند.» او نسل جوان را ادامهدهنده راه امام حسین(ع) میدانست و مردم را به تمسک دائمی به قرآن، اقامه نمازی خاشعانه و خلوصآمیز، و پیروی بیچونوچرا از ولایت فقیه و رهبری فرزانه انقلاب سفارش میکند؛ چرا که راه سعادت انقلاب را تنها در این مسیر میبیند. جانسوزترین بخش نجواهای او، پیامی عاشقانه به فرزند خردسالش، علیاصغر است. او با تحمل سختی جدایی از اوج شیرینزبانی فرزند، نجوا میکند که این معامله با خدا را برای امنیت و آرامش تمامی کودکان سرزمینش پذیرفته است و از او میخواهد همواره یاور و خدمتگزار مادرش باشد. یاد و خاطره این شهید والامقام جاودانه باد.