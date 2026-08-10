چراغ سبز صمت برای تعیین تکلیف ثبت سفارشهای معطلمانده خودرو
وزارت صمت برای رفع توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی، سازوکار تازهای جهت تعیینتکلیف پروندههای ارزی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور، پروندههای ثبت سفارش خودروهای سواری در صورت احراز شرایط تعیینشده، امکان ادامه فرآیند خواهند داشت.
مطابق پروندههایی که از محل سپرده ارزی خود و دیگران ثبت سفارش شده و بخشی از مبلغ آنها تأمین ارز شده است، در صورت داشتن قبض انبار تا 31 شهریور 1405 و عدم افزایش مبلغ یا تعداد کالا، میتوانند با همان محل تأمین ارز به فرآیند خود ادامه
دهند.
همچنین برای خودروهایی که با وجود عدم تأمین کامل ارز، با ارائه تعهد مربوط به عدم دریافت ارز از بانک مرکزی و بر اساس بند 45 مصوبه شورای عالی امنیت کشور از گمرک ترخیص شدهاند؛ امکان ایجاد ثبت سفارش جدید با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» فراهم شده است. افتتاح این ثبت سفارش تا 31 شهریور 1405 امکانپذیر خواهد بود.
در عین حال، ثبت سفارشهای قبلی با نوع عملیات ارزی بانکی که فاقد تأمین ارز هستند نیز، مشروط به داشتن قبض انبار تا
9 خرداد 1405، میتوانند با ویرایش نوع عملیات ارزی به «بدون انتقال ارز» و انتخاب محل تأمین ارز تعیینشده، فرآیند خود را ادامه دهند. بر اساس این اطلاعیه، صحت و اطلاعات قبضهای انبار توسط دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حملونقل وزارت صمت کنترل خواهد شد.