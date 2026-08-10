وعده وزیر اقتصاد درباره افزایش اعتبار کالابرگ

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، افزود: منابع افزایش اعتبار کالابرگ به زودی تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ‌سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، گفت: پیش از آغاز شرایط جنگی، منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ پیش‌بینی شده بود، اما با وقوع جنگ، بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده عملاً محقق نشد.

وی افزود: دولت در حال تدوین برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات جدید برای تأمین منابع مورد نیاز است و امیدواریم این منابع به‌زودی تأمین و جزئیات آن به مردم اعلام شود.

گفتنی است، دولت پیش از این اعلام کرده بود اعتبار کالابرگ باید متناسب با افزایش قیمت کالا‌های اساسی و تغییرات هزینه‌های معیشت خانوار‌ها تعدیل شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود. بر اساس آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی نیز قیمت اقلام سبد کالابرگ باید به‌صورت دوره‌ای بازنگری و اعتبار کالابرگ متناسب با آن تقویت شود.

زمزمه‌های افزایش کالابرگ ۱۴۰۵ از روزهای پایانی تیرماه به‌عنوان یک احتمال، به گوش می‌رسد. برخی از دو برابر شدن اعتبار خبر دادند اما اظهارات فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت در روز دوشنبه ۱۱ مردادماه، آب پاکی را روی دست مشمولان ریخت.

او صراحتا از تامین نشدن منابع مالی لازم سخن گفت و با این حساب، مبلغ کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ دقیقا طبق روال سابق اما طبق زمان‌بندی جدید در حساب سرپرستان خانوار شارژ می‌شود اما حالا وزیر اقتصاد از تلاش برای افزایش رقم کالابرگ سخن می‌گوید.