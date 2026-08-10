تردد قطارهای چین به ایران 7 برابر شده است
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تردد قطارهای چین برای تأمین مواد اولیه ایران از یک به هفت قطار در هفته رسیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «قدیر قیافه»؛ نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اقدامات بخش خصوصی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی اظهار کرد: بخش خصوصی ایران هیچگاه در اتاقهای خود محبوس نمانده و به همین دلیل در ماههای اخیر سفرهای متعددی به کشورهایی از جمله چین، روسیه، ترکیه و کشورهای اروپایی با هدف تأمین مواد اولیه انجام شده است.
وی افزود: البته باید بپذیریم که انتقال تمام نیازهای کشور از مسیر جنوب به شمال و سپس به مرزهای زمینی در کوتاهمدت بسیار دشوار است، اما با وجود این، بخش خصوصی توانسته این مسیرها را فعال کند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در مسیر ریلی چین به برخی کشورها، اگر در گذشته هفتهای یک قطار تردد میکرد، اکنون این تعداد به هفتهای هفت قطار رسیده که نشاندهنده فعال شدن ظرفیتهای جایگزین برای انتقال کالاست.
قیافه با اشاره به فعال شدن مرزهای زمینی کشور گفت: مرزهایی مانند دوغارون، سرخس، باجگیران، لطفآباد، اینچهبرون و بازرگان امروز بهشدت فعال است و تلاش میشود تا تولید کشور و تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه نشود.
تأمین مواد اولیه تولید با واردات زمینی
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره تأمین برخی نیازهای بخش معدن گفت: در بحث تأمین مواد اولیه مورد نیاز معادن با مشکلاتی مواجه بودیم که با همکاری دولت و سایر بخشها، بخشی از این نیازها از طریق واردات
در حال تأمین است.
قیافه اضافه کرد: نیازهای موجود با تلاش و همت فعالان بخش بازرگانی در حال تأمین است اما باید بپذیریم که در شرایط جنگی، رسیدن به ظرفیت کامل و صددرصدی در تأمین نیازهای کشور در کوتاهمدت مقدور نیست.
وی درباره توافق احتمالی ایران و طرفهای مقابل گفت: درباره توافق احتمالی، پیش از آنکه اتفاقی رخ دهد، هرگونه اظهارنظر و پیشبینی خارج از چارچوب میتواند قابل اتکا نباشد. امیدواریم توافقی شکل بگیرد که به نفع کشور عزیزمان ایران باشد و اقتدار و بالندگی کشور حفظ شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: قطعاً در صورت شکلگیری توافق، باید برنامههایی برای توسعه روابط خارجی تنظیم کنیم اما اجازه دهید ابتدا توافق صورت بگیرد و شرایط آرام شود؛ پس از آن، اتاق بازرگانی برنامه جدی برای توسعه مجدد روابط با قاره اروپا خواهد داشت.
قیافه گفت: روابط اقتصادی ایران با اروپا حتی در شرایط فعلی نیز بهطور کامل قطع نشده است و در صورت ایجاد شرایط جدید، اتاق بازرگانی نیز هماهنگ و همسو با مجموعه کشور، برنامههای خود را برای توسعه روابط خارجی دنبال
خواهد کرد.