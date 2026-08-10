فروش متری موجب انفجار قیمت مسکن میشود
طرح فروش متری مسکن که موجب انفجار قیمت واحدهای مسکونی خواهد شد؛ قرار است از امروز در شهرداری تهران آغاز شود؛ بنابراین از شهردار محترم، دلسوزانه توقف طرح انتظار میرود.
به گزارش کیهان، خبرگزاری فارس گزارش داد که شهرداری تهران قصد دارد؛ آپارتمانهایی را با قیمت متری ۱۶۰ میلیون تومان عرضه کند.
این در حالی است که برخی منابع، متوسط قیمت آپارتمان در تهران را بیش از ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کردهاند.
در این طرح که از سال گذشته مطرح شده، افراد قادر خواهند بود حداقل معادل منافع یکصدم مترمربع از یک ملک مشخص را خریداری کنند. طراحان این طرح معتقدند با این کار، سرمایههای خرد به فعالیتهای مولد و تسهیل خانهدار شدن شهروندان منجر میشود.
قیمت خانه ریز معادل قیمت میانگین کل آن ملک است و افراد میتوانند از چندسانتی متر تا کل واحد را خریداری کنند. از امروز شهروندان میتوانند به آدرس khanehriz.shahrzadcity.ir مراجعه کنند.
مشارکتکنندگان در این طرح، به ازای هر ۱۰۰ خانهریز خریداریشده، از منافع تغییر ارزش یک مترمربع از این پروژه بهرهمند خواهند شد.
گفتنی است؛ شهرداری تهران در دوره علیرضا زاکانی و بخصوص در ایام جنگهای 12 و 40 روزه و بحث بازسازی و... خدمات کمنظیر و حتی بینظیری برای مردم پایتخت انجام داده است. از طرفی، همه میدانند که انفجار قیمت مسکن در کشور و تهران و خارج شدن خرید واحدهای مسکونی از سبد مردم، به دلیل سیاستهای عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دولت حسن روحانی رخ داد.
دولت چهاردهم نیز با کندی در اجرای طرحهای مسکنی و عدم اجرای مؤثر برنامه هفتم توسعه در الحاق زمین به شهرها و افزایش چند صد درصدی قیمت مصالح، همان سیاستها را ادامه میدهد. در چنین شرایطی بهترین راهکار برای خانهدار کردن مردم، اعطای زمین و تسهیلات به آنهاست تا خودشان خانه بسازند. این طرح در تهران و کلانشهرها هم شدنی است.
واقعیت این است که طرح فروش متری مسکن قطعاً به افزایش و حتی انفجار قیمت مسکن در تهران و تاثیر آن بر کشور میانجامد و رسانهها و افراد وطنفروش خارجنشین همنوا با برخی مدعیان اصلاحات، چندی بعد، تمام گناه افزایش قیمت مسکن در همه زمانها را به گردن شهرداری و شخص علیرضا زاکانی خواهند انداخت.
طرح فروش متری مسکن، اولین بار در دولت مدعی اصلاحات و بعدها در دوران شهرداری حناچی، مطرح شده بود. بنابراین از شهردار محترم، دلسوزانه، توقف طرح انتظار میرود.